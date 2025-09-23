https://1prime.ru/20250923/rossija-862645724.html

Россия за 8 месяцев экспортировала в Китай алюминия на $4,1 млрд

Россия за 8 месяцев экспортировала в Китай алюминия на $4,1 млрд

2025-09-23T06:22+0300

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Россия за восемь месяцев текущего года экспортировала в Китай алюминия на 4,1 миллиарда долларов - это уже больше, чем за весь прошлый год, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Так, в январе-августе китайские компании приобрели российского алюминия на рекордные 4,1 миллиарда долларов, что в 1,7 раза больше уровня годом ранее. Одновременно российский экспорт также превысил стоимость поставок за весь прошлый год в 3,8 миллиарда долларов. Доля российских поставок в общем китайском импорте за восемь месяцев выросла до 36,2% с 23,9% за аналогичный период годом ранее. Россия по итогам восьми месяцев была главным экспортером алюминия в Китай. Кроме того, заметные поставки были у Малайзии (1,1 миллиарда долларов), Таиланда (942 миллиона), Японии (823 миллиона долларов) и Южной Кореи (664 миллиона). В целом китайский спрос на алюминий вырос за год на 10,3%, достигнув 11,2 миллиарда долларов.

