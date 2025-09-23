Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия поставила Филиппинам 54 тонны мяса птицы - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250923/rossija-862646252.html
Россия поставила Филиппинам 54 тонны мяса птицы
Россия поставила Филиппинам 54 тонны мяса птицы - 23.09.2025, ПРАЙМ
Россия поставила Филиппинам 54 тонны мяса птицы
Россия экспортировала на Филиппины 54 тонны мяса птицы на сумму 190 тысяч долларов после снятия ограничений в июле, филиппинский рынок имеет серьезный... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T07:01+0300
2025-09-23T07:01+0300
сельское хозяйство
россия
экономика
филиппины
агроэкспорт
россельхознадзор
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862646252.jpg?1758600097
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Россия экспортировала на Филиппины 54 тонны мяса птицы на сумму 190 тысяч долларов после снятия ограничений в июле, филиппинский рынок имеет серьезный потенциал, сообщил РИА Новости руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин. Экспорт птицеводческой продукции из России с 2021 года был невозможен из-за введенного бюро животноводства Филиппин запрета на импорт. Возобновление экспорта в июле 2025 года стало результатом планомерной работы Россельхознадзора и Минсельхоза России с компетентным органом Филиппин. "После снятия требований на ввоз продукции птицеводства Россия поставила на Филиппины 54 тонны мяса птицы на сумму 190 тысяч долларов... Из-за ограничений на импорт из России мы не смогли продолжить освоение рынка, но видим серьезный потенциал на нем и рассматриваем его как стратегически важный", - рассказал Ильюшин, чьи слова привели в пресс-службе. Также в "Агроэкспорте" отметили, что на сегодняшний день на Филиппины могут поставлять птицеводческую продукцию девять российских производителей. Пресс-служба центра уточнила, что, помимо мяса птицы, Россия поставляет на филиппинский рынок табак, семена масличных культур, продукцию переработки зерновых, шоколадные кондитерские изделия, молочную продукцию, просо и алкогольные напитки, в частности водку.
филиппины
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, россия, филиппины, агроэкспорт, россельхознадзор, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Экономика, ФИЛИППИНЫ, Агроэкспорт, Россельхознадзор, Минсельхоз
07:01 23.09.2025
 
Россия поставила Филиппинам 54 тонны мяса птицы

Россия возобновила экспорт мяса птицы на Филиппины

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Россия экспортировала на Филиппины 54 тонны мяса птицы на сумму 190 тысяч долларов после снятия ограничений в июле, филиппинский рынок имеет серьезный потенциал, сообщил РИА Новости руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин.
Экспорт птицеводческой продукции из России с 2021 года был невозможен из-за введенного бюро животноводства Филиппин запрета на импорт. Возобновление экспорта в июле 2025 года стало результатом планомерной работы Россельхознадзора и Минсельхоза России с компетентным органом Филиппин.
"После снятия требований на ввоз продукции птицеводства Россия поставила на Филиппины 54 тонны мяса птицы на сумму 190 тысяч долларов... Из-за ограничений на импорт из России мы не смогли продолжить освоение рынка, но видим серьезный потенциал на нем и рассматриваем его как стратегически важный", - рассказал Ильюшин, чьи слова привели в пресс-службе.
Также в "Агроэкспорте" отметили, что на сегодняшний день на Филиппины могут поставлять птицеводческую продукцию девять российских производителей.
Пресс-служба центра уточнила, что, помимо мяса птицы, Россия поставляет на филиппинский рынок табак, семена масличных культур, продукцию переработки зерновых, шоколадные кондитерские изделия, молочную продукцию, просо и алкогольные напитки, в частности водку.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯФИЛИППИНЫАгроэкспортРоссельхознадзорМинсельхоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала