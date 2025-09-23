https://1prime.ru/20250923/rossija-862646252.html

Россия поставила Филиппинам 54 тонны мяса птицы

Россия поставила Филиппинам 54 тонны мяса птицы

сельское хозяйство

россия

экономика

филиппины

агроэкспорт

россельхознадзор

минсельхоз

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Россия экспортировала на Филиппины 54 тонны мяса птицы на сумму 190 тысяч долларов после снятия ограничений в июле, филиппинский рынок имеет серьезный потенциал, сообщил РИА Новости руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин. Экспорт птицеводческой продукции из России с 2021 года был невозможен из-за введенного бюро животноводства Филиппин запрета на импорт. Возобновление экспорта в июле 2025 года стало результатом планомерной работы Россельхознадзора и Минсельхоза России с компетентным органом Филиппин. "После снятия требований на ввоз продукции птицеводства Россия поставила на Филиппины 54 тонны мяса птицы на сумму 190 тысяч долларов... Из-за ограничений на импорт из России мы не смогли продолжить освоение рынка, но видим серьезный потенциал на нем и рассматриваем его как стратегически важный", - рассказал Ильюшин, чьи слова привели в пресс-службе. Также в "Агроэкспорте" отметили, что на сегодняшний день на Филиппины могут поставлять птицеводческую продукцию девять российских производителей. Пресс-служба центра уточнила, что, помимо мяса птицы, Россия поставляет на филиппинский рынок табак, семена масличных культур, продукцию переработки зерновых, шоколадные кондитерские изделия, молочную продукцию, просо и алкогольные напитки, в частности водку.

