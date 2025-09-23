https://1prime.ru/20250923/rossijane-862645259.html

Россияне стали чаще пользоваться услугами клининга и химчисток

Россияне стали чаще пользоваться услугами клининга и химчисток - 23.09.2025, ПРАЙМ

Россияне стали чаще пользоваться услугами клининга и химчисток

Россияне в январе-августе стали заметно чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года пользоваться услугами клининга и химчисток - число покупок... | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T05:15+0300

2025-09-23T05:15+0300

2025-09-23T05:15+0300

бизнес

россия

финансы

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862645259.jpg?1758593757

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Россияне в январе-августе стали заметно чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года пользоваться услугами клининга и химчисток - число покупок выросло на 13%, подсчитал для РИА Новости оператор фискальных данных "Платформа ОФД". "Услуги клининга и химчистки – медианная цена за услуги 4270 рублей, на 14% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 13% в сравнении год к году", - указали аналитики, изучив данные за январь-август этого и прошлого года. "На фоне роста спроса на услуги в целом, увеличился и объем заказов клининговых услуг. Спрос концентрируется в основном в городах-миллионниках, чему способствует возрастающая интенсивность делового ритма. В топ-покупок, как правило, уборка арендных квартир, комплексная мойка и чистка после ремонта, химчистка мебели, отмечает генеральный директор компании "Платформа ОФД" Дмитрий Батюшенков. "Россияне в этом году не экономят на персональных тратах "на себя". В том числе предпочитают более дорогостоящие комплексные услуги или премиум-сегмент, что отражается в величине среднего ценника", - добавляет он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, финансы