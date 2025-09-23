https://1prime.ru/20250923/rossijane-862645259.html
Россияне стали чаще пользоваться услугами клининга и химчисток
Россияне стали чаще пользоваться услугами клининга и химчисток - 23.09.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще пользоваться услугами клининга и химчисток
Россияне в январе-августе стали заметно чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года пользоваться услугами клининга и химчисток - число покупок... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T05:15+0300
2025-09-23T05:15+0300
2025-09-23T05:15+0300
бизнес
россия
финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862645259.jpg?1758593757
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Россияне в январе-августе стали заметно чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года пользоваться услугами клининга и химчисток - число покупок выросло на 13%, подсчитал для РИА Новости оператор фискальных данных "Платформа ОФД".
"Услуги клининга и химчистки – медианная цена за услуги 4270 рублей, на 14% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 13% в сравнении год к году", - указали аналитики, изучив данные за январь-август этого и прошлого года.
"На фоне роста спроса на услуги в целом, увеличился и объем заказов клининговых услуг. Спрос концентрируется в основном в городах-миллионниках, чему способствует возрастающая интенсивность делового ритма. В топ-покупок, как правило, уборка арендных квартир, комплексная мойка и чистка после ремонта, химчистка мебели, отмечает генеральный директор компании "Платформа ОФД" Дмитрий Батюшенков.
"Россияне в этом году не экономят на персональных тратах "на себя". В том числе предпочитают более дорогостоящие комплексные услуги или премиум-сегмент, что отражается в величине среднего ценника", - добавляет он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, финансы
Россияне стали чаще пользоваться услугами клининга и химчисток
Россияне стали чаще пользоваться услугами клининга и химчисток
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Россияне в январе-августе стали заметно чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года пользоваться услугами клининга и химчисток - число покупок выросло на 13%, подсчитал для РИА Новости оператор фискальных данных "Платформа ОФД".
"Услуги клининга и химчистки – медианная цена за услуги 4270 рублей, на 14% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 13% в сравнении год к году", - указали аналитики, изучив данные за январь-август этого и прошлого года.
"На фоне роста спроса на услуги в целом, увеличился и объем заказов клининговых услуг. Спрос концентрируется в основном в городах-миллионниках, чему способствует возрастающая интенсивность делового ритма. В топ-покупок, как правило, уборка арендных квартир, комплексная мойка и чистка после ремонта, химчистка мебели, отмечает генеральный директор компании "Платформа ОФД" Дмитрий Батюшенков.
"Россияне в этом году не экономят на персональных тратах "на себя". В том числе предпочитают более дорогостоящие комплексные услуги или премиум-сегмент, что отражается в величине среднего ценника", - добавляет он.