Россияне стали чаще пользоваться услугами клининга и химчисток - 23.09.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще пользоваться услугами клининга и химчисток
Россияне стали чаще пользоваться услугами клининга и химчисток
бизнес
россия
финансы
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Россияне в январе-августе стали заметно чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года пользоваться услугами клининга и химчисток - число покупок выросло на 13%, подсчитал для РИА Новости оператор фискальных данных "Платформа ОФД". "Услуги клининга и химчистки – медианная цена за услуги 4270 рублей, на 14% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 13% в сравнении год к году", - указали аналитики, изучив данные за январь-август этого и прошлого года. "На фоне роста спроса на услуги в целом, увеличился и объем заказов клининговых услуг. Спрос концентрируется в основном в городах-миллионниках, чему способствует возрастающая интенсивность делового ритма. В топ-покупок, как правило, уборка арендных квартир, комплексная мойка и чистка после ремонта, химчистка мебели, отмечает генеральный директор компании "Платформа ОФД" Дмитрий Батюшенков. "Россияне в этом году не экономят на персональных тратах "на себя". В том числе предпочитают более дорогостоящие комплексные услуги или премиум-сегмент, что отражается в величине среднего ценника", - добавляет он.
бизнес, россия, финансы
Бизнес, РОССИЯ, Финансы
05:15 23.09.2025
 
Россияне стали чаще пользоваться услугами клининга и химчисток

Россияне стали чаще пользоваться услугами клининга и химчисток

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Россияне в январе-августе стали заметно чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года пользоваться услугами клининга и химчисток - число покупок выросло на 13%, подсчитал для РИА Новости оператор фискальных данных "Платформа ОФД".
"Услуги клининга и химчистки – медианная цена за услуги 4270 рублей, на 14% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 13% в сравнении год к году", - указали аналитики, изучив данные за январь-август этого и прошлого года.
"На фоне роста спроса на услуги в целом, увеличился и объем заказов клининговых услуг. Спрос концентрируется в основном в городах-миллионниках, чему способствует возрастающая интенсивность делового ритма. В топ-покупок, как правило, уборка арендных квартир, комплексная мойка и чистка после ремонта, химчистка мебели, отмечает генеральный директор компании "Платформа ОФД" Дмитрий Батюшенков.
"Россияне в этом году не экономят на персональных тратах "на себя". В том числе предпочитают более дорогостоящие комплексные услуги или премиум-сегмент, что отражается в величине среднего ценника", - добавляет он.
 
Заголовок открываемого материала