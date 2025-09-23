https://1prime.ru/20250923/rubio-862665214.html

Госсекретарь США высказался о роли ООН в решении конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 23 сен – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Организация Объединённых Наций не справляется со своей миссией и "не играет роли" в урегулировании крупнейших международных кризисов, включая украинского. "ООН – это организация с огромным потенциалом, но она его не реализует. Если взглянуть на конфликт России и Украины, там идёт война, и именно президент США пытается найти решение, а ООН никакой роли не играет. То же самое в Газе, где Израиль противостоит ХАМАС, – никакой роли. Даже в нашем полушарии, на Гаити, где власть захватили банды, США призывают ООН вмешаться, но Китай может заблокировать эти усилия", — сказал Рубио в эфире телеканала Fox News. По его словам, президент Дональд Трамп в своей речи на Генассамблее ООН намерен поставить вопрос о том, в чём заключается смысл, цель и польза организации, "если она не выполняет свою работу". "ООН хороша в том, чтобы тратить деньги и собирать людей раз в год для речей и писем, но почти не приносит реальных результатов", — подчеркнул Рубио.

