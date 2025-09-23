Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госсекретарь США высказался о роли ООН в решении конфликта на Украине
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Госсекретарь США высказался о роли ООН в решении конфликта на Украине
2025-09-23T15:42+0300
2025-09-23T15:42+0300
политика
сша
марко рубио
оон
украина
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 23 сен – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Организация Объединённых Наций не справляется со своей миссией и "не играет роли" в урегулировании крупнейших международных кризисов, включая украинского. "ООН – это организация с огромным потенциалом, но она его не реализует. Если взглянуть на конфликт России и Украины, там идёт война, и именно президент США пытается найти решение, а ООН никакой роли не играет. То же самое в Газе, где Израиль противостоит ХАМАС, – никакой роли. Даже в нашем полушарии, на Гаити, где власть захватили банды, США призывают ООН вмешаться, но Китай может заблокировать эти усилия", — сказал Рубио в эфире телеканала Fox News. По его словам, президент Дональд Трамп в своей речи на Генассамблее ООН намерен поставить вопрос о том, в чём заключается смысл, цель и польза организации, "если она не выполняет свою работу". "ООН хороша в том, чтобы тратить деньги и собирать людей раз в год для речей и писем, но почти не приносит реальных результатов", — подчеркнул Рубио.
сша, марко рубио, оон, украина, дональд трамп
Политика, США, Марко Рубио, ООН, УКРАИНА, Дональд Трамп
15:42 23.09.2025
 
Госсекретарь США высказался о роли ООН в решении конфликта на Украине

Рубио заявил, что ООН не играет роли в урегулировании конфликта на Украине

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
ВАШИНГТОН, 23 сен – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Организация Объединённых Наций не справляется со своей миссией и "не играет роли" в урегулировании крупнейших международных кризисов, включая украинского.
"ООН – это организация с огромным потенциалом, но она его не реализует. Если взглянуть на конфликт России и Украины, там идёт война, и именно президент США пытается найти решение, а ООН никакой роли не играет. То же самое в Газе, где Израиль противостоит ХАМАС, – никакой роли. Даже в нашем полушарии, на Гаити, где власть захватили банды, США призывают ООН вмешаться, но Китай может заблокировать эти усилия", — сказал Рубио в эфире телеканала Fox News.
По его словам, президент Дональд Трамп в своей речи на Генассамблее ООН намерен поставить вопрос о том, в чём заключается смысл, цель и польза организации, "если она не выполняет свою работу".
"ООН хороша в том, чтобы тратить деньги и собирать людей раз в год для речей и писем, но почти не приносит реальных результатов", — подчеркнул Рубио.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Эксперт указал на двойные стандарты США в отношении ООН
12:28
 
ПолитикаСШАМарко РубиоООНУКРАИНАДональд Трамп
 
 
