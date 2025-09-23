https://1prime.ru/20250923/ruonia-862662428.html

Ставка RUONIA 22 сентября осталась на уровне 16,96%

2025-09-23T14:36+0300

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 22 сентября, не изменилась, оставшись на уровне 16,96%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 484,25 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

