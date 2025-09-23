https://1prime.ru/20250923/rusal-862650460.html

"Русал" подтвердил переговоры об участии в проекте EgyptAlum

23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. "Русал" подтвердил РИА Новости, что продолжает вести переговоры с Египтом по потенциальному сотрудничеству, одно из ключевых возможных направлений - реконструкция и модернизация мощностей EgyptAlum. В марте египетский портал Shorouk News сообщал о встрече министра государственных предприятий Египта Мохамеда Шими с представителями "Русала". Стороны обсуждали пути расширения сотрудничества в области производства алюминия, передачу технологий и обмен опытом, инвестиционный потенциал промышленного сектора Египта, писал Shorouk News со ссылкой на министерство. В том числе обсуждалось сотрудничество в расширении мощностей и освоении производства новых продуктов компанией EgyptAlum. Пресс-служба "Русала" в ответ на запрос РИА Новости подтвердила информацию египетских СМИ об интересе "Русала" к сотрудничеству с компанией EgyptAlum и проведение соответствующих переговоров. "Русал" продолжает переговоры с египетской стороной, в том числе с представителями египетского правительства, о сотрудничестве с алюминиевой компанией EgyptAlum", - прокомментировал заместитель генерального директора "Русала" по новым проектам Алексей Арнаутов. "Применение наших технических компетенций и лучших практик, обмен технологиями и опытом позволят повысить производственный потенциал египетского завода. Одним из ключевых направлений может стать содействие в проекте по реконструкции и модернизации действующих мощностей EgyptAlum. Ведь "Русал" является признанным технологическим лидером алюминиевой отрасли, а завод в Египте был построен в 70-е годы при техническом содействии Советского Союза", - добавил Арнаутов. EgyptAlum - египетская алюминиевая компания, основанная в 1969 году, имеет завод, который начал работу в 1975 году. К 1983 году на заводе уже работало пять производственных линий. В апреле 2010 года прошла модернизация, в результате которой производственная мощность достигла 320 тысяч тонн в год.

