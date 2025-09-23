Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Русал" подтвердил переговоры об участии в проекте EgyptAlum - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250923/rusal-862650460.html
"Русал" подтвердил переговоры об участии в проекте EgyptAlum
"Русал" подтвердил переговоры об участии в проекте EgyptAlum - 23.09.2025, ПРАЙМ
"Русал" подтвердил переговоры об участии в проекте EgyptAlum
"Русал" подтвердил РИА Новости, что продолжает вести переговоры с Египтом по потенциальному сотрудничеству, одно из ключевых возможных направлений -... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T09:34+0300
2025-09-23T09:34+0300
энергетика
русал
египет
https://cdnn.1prime.ru/img/82872/97/828729733_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7c5dc9e6fd3b230e094f3036cacd5134.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. "Русал" подтвердил РИА Новости, что продолжает вести переговоры с Египтом по потенциальному сотрудничеству, одно из ключевых возможных направлений - реконструкция и модернизация мощностей EgyptAlum. В марте египетский портал Shorouk News сообщал о встрече министра государственных предприятий Египта Мохамеда Шими с представителями "Русала". Стороны обсуждали пути расширения сотрудничества в области производства алюминия, передачу технологий и обмен опытом, инвестиционный потенциал промышленного сектора Египта, писал Shorouk News со ссылкой на министерство. В том числе обсуждалось сотрудничество в расширении мощностей и освоении производства новых продуктов компанией EgyptAlum. Пресс-служба "Русала" в ответ на запрос РИА Новости подтвердила информацию египетских СМИ об интересе "Русала" к сотрудничеству с компанией EgyptAlum и проведение соответствующих переговоров. "Русал" продолжает переговоры с египетской стороной, в том числе с представителями египетского правительства, о сотрудничестве с алюминиевой компанией EgyptAlum", - прокомментировал заместитель генерального директора "Русала" по новым проектам Алексей Арнаутов. "Применение наших технических компетенций и лучших практик, обмен технологиями и опытом позволят повысить производственный потенциал египетского завода. Одним из ключевых направлений может стать содействие в проекте по реконструкции и модернизации действующих мощностей EgyptAlum. Ведь "Русал" является признанным технологическим лидером алюминиевой отрасли, а завод в Египте был построен в 70-е годы при техническом содействии Советского Союза", - добавил Арнаутов. EgyptAlum - египетская алюминиевая компания, основанная в 1969 году, имеет завод, который начал работу в 1975 году. К 1983 году на заводе уже работало пять производственных линий. В апреле 2010 года прошла модернизация, в результате которой производственная мощность достигла 320 тысяч тонн в год.
https://1prime.ru/20250916/rusal-862330779.html
египет
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82872/97/828729733_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_282355a3d77b138cd9e57718bd54a97a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
русал, египет
Энергетика, Русал, ЕГИПЕТ
09:34 23.09.2025
 
"Русал" подтвердил переговоры об участии в проекте EgyptAlum

"Русал" подтвердил переговоры с Египтом об участии в модернизации EgyptAlum

© РИА Новости . Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкВывеска Управляющей компании "РУСАЛ"
Вывеска Управляющей компании РУСАЛ - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Вывеска Управляющей компании "РУСАЛ". Архивное фото
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. "Русал" подтвердил РИА Новости, что продолжает вести переговоры с Египтом по потенциальному сотрудничеству, одно из ключевых возможных направлений - реконструкция и модернизация мощностей EgyptAlum.
В марте египетский портал Shorouk News сообщал о встрече министра государственных предприятий Египта Мохамеда Шими с представителями "Русала". Стороны обсуждали пути расширения сотрудничества в области производства алюминия, передачу технологий и обмен опытом, инвестиционный потенциал промышленного сектора Египта, писал Shorouk News со ссылкой на министерство. В том числе обсуждалось сотрудничество в расширении мощностей и освоении производства новых продуктов компанией EgyptAlum.
Пресс-служба "Русала" в ответ на запрос РИА Новости подтвердила информацию египетских СМИ об интересе "Русала" к сотрудничеству с компанией EgyptAlum и проведение соответствующих переговоров.
"Русал" продолжает переговоры с египетской стороной, в том числе с представителями египетского правительства, о сотрудничестве с алюминиевой компанией EgyptAlum", - прокомментировал заместитель генерального директора "Русала" по новым проектам Алексей Арнаутов.
"Применение наших технических компетенций и лучших практик, обмен технологиями и опытом позволят повысить производственный потенциал египетского завода. Одним из ключевых направлений может стать содействие в проекте по реконструкции и модернизации действующих мощностей EgyptAlum. Ведь "Русал" является признанным технологическим лидером алюминиевой отрасли, а завод в Египте был построен в 70-е годы при техническом содействии Советского Союза", - добавил Арнаутов.
EgyptAlum - египетская алюминиевая компания, основанная в 1969 году, имеет завод, который начал работу в 1975 году. К 1983 году на заводе уже работало пять производственных линий. В апреле 2010 года прошла модернизация, в результате которой производственная мощность достигла 320 тысяч тонн в год.
Русал. - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
"Русал" приступил к освоению серийного выпуска стройматериалов из алюминия
16 сентября, 11:17
 
ЭнергетикаРусалЕГИПЕТ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала