https://1prime.ru/20250923/rusal-862650460.html
"Русал" подтвердил переговоры об участии в проекте EgyptAlum
"Русал" подтвердил переговоры об участии в проекте EgyptAlum - 23.09.2025, ПРАЙМ
"Русал" подтвердил переговоры об участии в проекте EgyptAlum
"Русал" подтвердил РИА Новости, что продолжает вести переговоры с Египтом по потенциальному сотрудничеству, одно из ключевых возможных направлений -... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T09:34+0300
2025-09-23T09:34+0300
2025-09-23T09:34+0300
энергетика
русал
египет
https://cdnn.1prime.ru/img/82872/97/828729733_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7c5dc9e6fd3b230e094f3036cacd5134.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. "Русал" подтвердил РИА Новости, что продолжает вести переговоры с Египтом по потенциальному сотрудничеству, одно из ключевых возможных направлений - реконструкция и модернизация мощностей EgyptAlum. В марте египетский портал Shorouk News сообщал о встрече министра государственных предприятий Египта Мохамеда Шими с представителями "Русала". Стороны обсуждали пути расширения сотрудничества в области производства алюминия, передачу технологий и обмен опытом, инвестиционный потенциал промышленного сектора Египта, писал Shorouk News со ссылкой на министерство. В том числе обсуждалось сотрудничество в расширении мощностей и освоении производства новых продуктов компанией EgyptAlum. Пресс-служба "Русала" в ответ на запрос РИА Новости подтвердила информацию египетских СМИ об интересе "Русала" к сотрудничеству с компанией EgyptAlum и проведение соответствующих переговоров. "Русал" продолжает переговоры с египетской стороной, в том числе с представителями египетского правительства, о сотрудничестве с алюминиевой компанией EgyptAlum", - прокомментировал заместитель генерального директора "Русала" по новым проектам Алексей Арнаутов. "Применение наших технических компетенций и лучших практик, обмен технологиями и опытом позволят повысить производственный потенциал египетского завода. Одним из ключевых направлений может стать содействие в проекте по реконструкции и модернизации действующих мощностей EgyptAlum. Ведь "Русал" является признанным технологическим лидером алюминиевой отрасли, а завод в Египте был построен в 70-е годы при техническом содействии Советского Союза", - добавил Арнаутов. EgyptAlum - египетская алюминиевая компания, основанная в 1969 году, имеет завод, который начал работу в 1975 году. К 1983 году на заводе уже работало пять производственных линий. В апреле 2010 года прошла модернизация, в результате которой производственная мощность достигла 320 тысяч тонн в год.
https://1prime.ru/20250916/rusal-862330779.html
египет
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82872/97/828729733_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_282355a3d77b138cd9e57718bd54a97a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русал, египет
Энергетика, Русал, ЕГИПЕТ
"Русал" подтвердил переговоры об участии в проекте EgyptAlum
"Русал" подтвердил переговоры с Египтом об участии в модернизации EgyptAlum
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. "Русал" подтвердил РИА Новости, что продолжает вести переговоры с Египтом по потенциальному сотрудничеству, одно из ключевых возможных направлений - реконструкция и модернизация мощностей EgyptAlum.
В марте египетский портал Shorouk News сообщал о встрече министра государственных предприятий Египта Мохамеда Шими с представителями "Русала". Стороны обсуждали пути расширения сотрудничества в области производства алюминия, передачу технологий и обмен опытом, инвестиционный потенциал промышленного сектора Египта, писал Shorouk News со ссылкой на министерство. В том числе обсуждалось сотрудничество в расширении мощностей и освоении производства новых продуктов компанией EgyptAlum.
Пресс-служба "Русала" в ответ на запрос РИА Новости подтвердила информацию египетских СМИ об интересе "Русала" к сотрудничеству с компанией EgyptAlum и проведение соответствующих переговоров.
"Русал" продолжает переговоры с египетской стороной, в том числе с представителями египетского правительства, о сотрудничестве с алюминиевой компанией EgyptAlum", - прокомментировал заместитель генерального директора "Русала" по новым проектам Алексей Арнаутов.
"Применение наших технических компетенций и лучших практик, обмен технологиями и опытом позволят повысить производственный потенциал египетского завода. Одним из ключевых направлений может стать содействие в проекте по реконструкции и модернизации действующих мощностей EgyptAlum. Ведь "Русал" является признанным технологическим лидером алюминиевой отрасли, а завод в Египте был построен в 70-е годы при техническом содействии Советского Союза", - добавил Арнаутов.
EgyptAlum - египетская алюминиевая компания, основанная в 1969 году, имеет завод, который начал работу в 1975 году. К 1983 году на заводе уже работало пять производственных линий. В апреле 2010 года прошла модернизация, в результате которой производственная мощность достигла 320 тысяч тонн в год.
"Русал" приступил к освоению серийного выпуска стройматериалов из алюминия