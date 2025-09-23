https://1prime.ru/20250923/rynok-862682178.html

Турчин назвал Россию ключевым рынком для белорусских машиностроителей

Турчин назвал Россию ключевым рынком для белорусских машиностроителей - 23.09.2025, ПРАЙМ

Турчин назвал Россию ключевым рынком для белорусских машиностроителей

Россия является ключевым рынком для белорусских машиностроителей, и ситуация на российском рынке сказалась на машиностроении, заявил премьер-министр Белоруссии... | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T23:42+0300

2025-09-23T23:42+0300

2025-09-23T23:42+0300

россия

бизнес

белоруссия

александр лукашенко

https://cdnn.1prime.ru/img/83318/40/833184074_0:135:3224:1949_1920x0_80_0_0_9923bd2eddc251e3fa9bced3fccf8abf.jpg

МИНСК, 23 сен - ПРАЙМ. Россия является ключевым рынком для белорусских машиностроителей, и ситуация на российском рынке сказалась на машиностроении, заявил премьер-министр Белоруссии Александр Турчин в интервью телеканалу "Первый информационный". Он назвал непростой ситуацию в белорусской экономике, "Рост (ВВП) в 101,6%, конечно, это не то, что мы хотели. Мы видим проблемы, в обрабатывающей промышленности прежде всего. И, наверное, ключевой момент – это машиностроение. Для наших машиностроителей традиционно ключевым рынком сбыта своей продукции являлась Российская Федерация. Конечно, ситуация на рынке нашего основного торгового партнера не может не сказаться на ситуации с нашим машиностроением", - сказал Турчин. По его словам, это не значит, что правительство "просто сидит и ничего не делает". "Есть иные рынки сбыта, платежеспособные, рынки сбыта близких нам государств… Безусловно, сегодня для нас экспорт – это показатель выживаемости нашей экономики, потому что значительную часть мы отгружаем именно за пределы нашей страны. Поэтому мы работаем фактически по всему миру. Не только по продукции машиностроения, мы работаем и с продуктами питания, с товарами легкой промышленности по всему миру, и везде конкуренция", - сказал премьер. Он отметил, что везде приходится конкурировать с мировыми игроками, поэтому надо предложить качественную продукцию и приемлемые финансовые условия, в том числе и с механизмами экспортной поддержки государства. "Это очень непростая задача, но сегодня это одна из ключевых задач, которая стоит перед нашими субъектами хозяйствования, нашими министерствами, ведомствами, перед правительством. Работа движется, но, конечно, полной удовлетворенности нет", - сказал премьер. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая во вторник с докладом Турчина, потребовал решить проблему с отрицательной динамикой экспорта товаров. По данным статкомитета Белоруссии, валовый внутренний продукт республики за январь – август 2025 года в сопоставимых ценах вырос на 1,6% к уровню января – августа 2024 года. В январе – июле 2025 года внешнеторговый оборот товаров Белоруссии составил 48,8 миллиарда долларов, в том числе экспорт – 22,62 миллиарда долларов. К уровню января – июля 2024 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами вырос на 0,2%, а экспорт товаров сократился на 2,5%.

https://1prime.ru/20250617/novak-858563874.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, белоруссия, александр лукашенко