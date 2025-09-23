Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турчин назвал Россию ключевым рынком для белорусских машиностроителей - 23.09.2025
Турчин назвал Россию ключевым рынком для белорусских машиностроителей
Турчин назвал Россию ключевым рынком для белорусских машиностроителей - 23.09.2025, ПРАЙМ
Турчин назвал Россию ключевым рынком для белорусских машиностроителей
Россия является ключевым рынком для белорусских машиностроителей, и ситуация на российском рынке сказалась на машиностроении, заявил премьер-министр Белоруссии... | 23.09.2025, ПРАЙМ
23:42 23.09.2025
 
Турчин назвал Россию ключевым рынком для белорусских машиностроителей

Турчин: ситуация на российском рынке сказалась на белорусском машиностроении

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗавод по производству автомобилей
Завод по производству автомобилей - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Завод по производству автомобилей. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МИНСК, 23 сен - ПРАЙМ. Россия является ключевым рынком для белорусских машиностроителей, и ситуация на российском рынке сказалась на машиностроении, заявил премьер-министр Белоруссии Александр Турчин в интервью телеканалу "Первый информационный".
Он назвал непростой ситуацию в белорусской экономике,
"Рост (ВВП) в 101,6%, конечно, это не то, что мы хотели. Мы видим проблемы, в обрабатывающей промышленности прежде всего. И, наверное, ключевой момент – это машиностроение. Для наших машиностроителей традиционно ключевым рынком сбыта своей продукции являлась Российская Федерация. Конечно, ситуация на рынке нашего основного торгового партнера не может не сказаться на ситуации с нашим машиностроением", - сказал Турчин.
По его словам, это не значит, что правительство "просто сидит и ничего не делает".
"Есть иные рынки сбыта, платежеспособные, рынки сбыта близких нам государств… Безусловно, сегодня для нас экспорт – это показатель выживаемости нашей экономики, потому что значительную часть мы отгружаем именно за пределы нашей страны. Поэтому мы работаем фактически по всему миру. Не только по продукции машиностроения, мы работаем и с продуктами питания, с товарами легкой промышленности по всему миру, и везде конкуренция", - сказал премьер.
Он отметил, что везде приходится конкурировать с мировыми игроками, поэтому надо предложить качественную продукцию и приемлемые финансовые условия, в том числе и с механизмами экспортной поддержки государства.
"Это очень непростая задача, но сегодня это одна из ключевых задач, которая стоит перед нашими субъектами хозяйствования, нашими министерствами, ведомствами, перед правительством. Работа движется, но, конечно, полной удовлетворенности нет", - сказал премьер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая во вторник с докладом Турчина, потребовал решить проблему с отрицательной динамикой экспорта товаров.
По данным статкомитета Белоруссии, валовый внутренний продукт республики за январь – август 2025 года в сопоставимых ценах вырос на 1,6% к уровню января – августа 2024 года.
В январе – июле 2025 года внешнеторговый оборот товаров Белоруссии составил 48,8 миллиарда долларов, в том числе экспорт – 22,62 миллиарда долларов. К уровню января – июля 2024 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами вырос на 0,2%, а экспорт товаров сократился на 2,5%.
Новак оценил новые меры поддержки машиностроения в ТЭК
17 июня, 10:09
