Сальдо рассказал об уверенности жителей Херсонской области

2025-09-23T03:45+0300

экономика

россия

общество

херсонская область

рф

лнр

владимир сальдо

владимир путин

ГЕНИЧЕСК, 23 сен - ПРАЙМ. Жители Херсонской области после ее воссоединения с Россией обрели уверенность в будущем благодаря социальным программам и инвестициям в инфраструктуру региона, включая школы, больницы и дороги, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в третью годовщину начала проведения референдума о возвращении Херсонской области в состав Российской Федерации. "За три года изменилось самое главное - ощущение людей. На Херсонщине, несмотря на военное положение, появился прочный фундамент уверенности в будущем. У нас работают социальные программы, строятся и ремонтируются школы, больницы, дороги, возвращается промышленность. Уже вложены десятки миллиардов рублей в инфраструктуру, восстановлено энергоснабжение, заработали новые производства. При Украине ничего такого не было. А теперь люди получают российские паспорта, пенсии, пособия, зарплаты по федеральным стандартам", - подчеркнул губернатор. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав РФ.

херсонская область

рф

лнр

2025

