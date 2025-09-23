https://1prime.ru/20250923/saldo-862646102.html

Сальдо рассказал о жизни жителей Херсона в России

Сальдо рассказал о жизни жителей Херсона в России - 23.09.2025, ПРАЙМ

Сальдо рассказал о жизни жителей Херсона в России

Население оккупированного киевским режимом Херсона живет верой в возвращение в Россию, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в... | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T06:46+0300

2025-09-23T06:46+0300

2025-09-23T06:46+0300

экономика

херсонская область

рф

херсон

владимир сальдо

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862646102.jpg?1758599191

ГЕНИЧЕСК, 23 сен - ПРАЙМ. Население оккупированного киевским режимом Херсона живет верой в возвращение в Россию, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в третью годовщину начала проведения референдума о возвращении Херсонской области в состав Российской Федерации. "Херсон живет верой в возвращение. Это не громкие слова, это - реальность. Каждый день мы получаем сигналы из города - люди ждут, люди верят. Несмотря на террор со стороны киевских карателей, несмотря на облавы и репрессии, жители Херсона держатся. Подполье работает, разведка дает информацию о настроениях - они однозначные: город не смирился. Да, сегодня там тяжело, но это лишь временно", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав РФ.

херсонская область

рф

херсон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

херсонская область, рф, херсон, владимир сальдо, владимир путин