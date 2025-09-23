Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сальдо призвал упростить регистрацию сельхозземель в Херсонской области - 23.09.2025, ПРАЙМ
Сальдо призвал упростить регистрацию сельхозземель в Херсонской области
Сальдо призвал упростить регистрацию сельхозземель в Херсонской области - 23.09.2025, ПРАЙМ
Сальдо призвал упростить регистрацию сельхозземель в Херсонской области
Вопрос использования земель сельскохозяйственного назначения и определения их правообладателей является одним из ключевых для Херсонской области, процедуры по... | 23.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Вопрос использования земель сельскохозяйственного назначения и определения их правообладателей является одним из ключевых для Херсонской области, процедуры по регистрации этих земель в собственность региона нужно упростить, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Во вторник прошло заседание Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы России при Совете Федерации, в ходе которого с докладом выступил губернатор Херсонской области. По его мнению, вместе с очевидным прогрессом и значительным потенциалом регион продолжает сталкиваться с рядом организационно-правовых, а порой и бюрократических сложностей, что замедляет темпы и снижает качество интеграционных процессов. "Для решения этих комплексных задач необходимы целенаправленные и скоординированные меры федеральной поддержки… Одно из направлений, очень важное не только для Херсонской области, но и для всех, - это разграничение земель и оформление имущественных прав... Одной из актуальных и важнейших проблем Херсонской области является определение видов использования земель сельскохозяйственного назначения и выявление их правообладателей", - сказал Сальдо. По его словам, Херсонская область является регионом с большим аграрным потенциалом, но правообладатели - крупные землевладельцы - большей частью находятся в Европе и свои права на землю пытаются реализовать через подставных местных лиц. Губернатор отметил, что сейчас принимаются серьезные усилия, чтобы такого рода земли перешли в государственную собственность, что было бы справедливо. По его мнению, развитие аграрного сектора Херсонской области приведет не только к улучшению социально-экономического положения региона, но и позволит существенно расширить российский рынок сельскохозяйственных товаров. "С целью реализации данной задачи считаю целесообразным внести следующее предложение - предоставить субъекту право регистрировать в собственность земли сельскохозяйственного назначения, свободные от зданий, строений, сооружений при отсутствии зарегистрированных прав физических и юридических лиц для дальнейшего их вовлечения в сельскохозяйственный оборот", - сказал Сальдо, добавив, что для реализации этого предложения необходимо внести изменения в соответствующие нормативные акты. Для подтверждения своих слов он привел в пример земельный участок, на котором стоят несколько давно разрушенных, никому не нужных зданий, и если применить действующую процедуру, то это займет достаточно большое количество времени. "Такие вот моменты нужно найти возможность ускорять, потому что это сдерживает и инвесторов в первую очередь. В этой связи просим соответствующие комитеты Совета Федерации, сенаторов принять активное участие в разработке законодательных и иных необходимых нормативных правовых актов, повысить эффективность межведомственного взаимодействия и ускорить снятие бюрократических препятствий", - обратился Сальдо к участникам заседания.
россия, общество , херсонская область, рф, европа, владимир сальдо, совет федерации
РОССИЯ, Общество , Херсонская область, РФ, ЕВРОПА, Владимир Сальдо, Совет Федерации
20:41 23.09.2025
 
Сальдо призвал упростить регистрацию сельхозземель в Херсонской области

Сальдо назвал одним из ключевых для Херсонской области вопрос использования сельхозземель

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
