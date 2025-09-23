Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посольство России призвало вернуть удерживаемый в аэропорту Торонто Ан-124
Посольство России призвало вернуть удерживаемый в аэропорту Торонто Ан-124
Посольство России призвало вернуть удерживаемый в аэропорту Торонто Ан-124
2025-09-23T20:57+0300
2025-09-23T20:57+0300
бизнес
россия
канада
китай
украина
ВАШИНГТОН, 23 сен — ПРАЙМ. Самолёт Ан-124-100 авиакомпании "Волга-Днепр", удерживаемый в аэропорту Торонто, должен быть, безусловно, возвращён владельцу, заявили РИА Новости в российском посольстве в Канаде. "Самолёт должен быть безусловно возвращён владельцу. Это единственное решение", - подчеркнули в дипмиссии. В феврале 2022 года Канада запретила российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство. В силу этого запрета воздушное судно Ан-124-100, выполнявшее гуманитарный рейс по заказу правительства Канады по перевозке тест-наборов COVID-19 из Китая, оказалось заблокировано в аэропорту в Торонто. Весной 2023 года Канада ввела санкции в отношении авиакомпании "Волга-Днепр", а в июне кабмин распорядился арестовать самолет и начать работы по его конфискации, чтобы использовать в интересах Украины. В августе 2024 года "Волга-Днепр" сообщала, что направила Канаде уведомление о том, что инициировала арбитражное разбирательство в связи с экспроприацией активов, в том числе арестом самолета Ан-124-100.
бизнес, россия, канада, китай, украина
Бизнес, РОССИЯ, КАНАДА, КИТАЙ, УКРАИНА
20:57 23.09.2025
 
Посольство России призвало вернуть удерживаемый в аэропорту Торонто Ан-124

Посольство РФ: Удержанный в аэропорту Торонто Ан-124-100 должен быть возвращен владельцу

© AFP / Geoff RobinsЗдание парламента Канады
Здание парламента Канады - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Здание парламента Канады. Архивное фото
© AFP / Geoff Robins
ВАШИНГТОН, 23 сен — ПРАЙМ. Самолёт Ан-124-100 авиакомпании "Волга-Днепр", удерживаемый в аэропорту Торонто, должен быть, безусловно, возвращён владельцу, заявили РИА Новости в российском посольстве в Канаде.
"Самолёт должен быть безусловно возвращён владельцу. Это единственное решение", - подчеркнули в дипмиссии.
В феврале 2022 года Канада запретила российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство. В силу этого запрета воздушное судно Ан-124-100, выполнявшее гуманитарный рейс по заказу правительства Канады по перевозке тест-наборов COVID-19 из Китая, оказалось заблокировано в аэропорту в Торонто. Весной 2023 года Канада ввела санкции в отношении авиакомпании "Волга-Днепр", а в июне кабмин распорядился арестовать самолет и начать работы по его конфискации, чтобы использовать в интересах Украины. В августе 2024 года "Волга-Днепр" сообщала, что направила Канаде уведомление о том, что инициировала арбитражное разбирательство в связи с экспроприацией активов, в том числе арестом самолета Ан-124-100.
Посольство России назвало конфискацию Ан-124 в Канаде незаконной
БизнесРОССИЯКАНАДАКИТАЙУКРАИНА
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
