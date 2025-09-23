https://1prime.ru/20250923/sanktsii-862651467.html
СМИ: в Киеве оценили вероятность ввода Трампом новых антироссийских санкций
СМИ: в Киеве оценили вероятность ввода Трампом новых антироссийских санкций - 23.09.2025, ПРАЙМ
СМИ: в Киеве оценили вероятность ввода Трампом новых антироссийских санкций
Президент США Дональд Трамп вряд ли введет новые санкции против России, Украине необходимо сосредоточиться на усилении ВСУ, передает агентство Рейтер со ссылкой | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T10:17+0300
2025-09-23T10:17+0300
2025-09-23T10:19+0300
экономика
украина
всу
дональд трамп
запад
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483938_0:24:774:459_1920x0_80_0_0_c70e46c858240c81f2148f7c18b38777.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вряд ли введет новые санкции против России, Украине необходимо сосредоточиться на усилении ВСУ, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного бывшего украинского чиновника. "Бывший чиновник... выразил сомнение, что Трамп введет санкции против России вообще, и заявил, что Украине лучше бы сфокусироваться на усилении вооруженных сил", - говорится в сообщении. Он также пренебрежительно отнесся к обсуждениям гарантий безопасности для Украины, назвав процесс "ритуальным танцем". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20250922/tramp-862623672.html
украина
запад
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483938_35:0:739:528_1920x0_80_0_0_0235731606175b22b48507d65f86cb1b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, всу, дональд трамп, запад, рф
Экономика, УКРАИНА, ВСУ, Дональд Трамп, ЗАПАД, РФ
СМИ: в Киеве оценили вероятность ввода Трампом новых антироссийских санкций
Reuters: в Киеве сомневаются, что Трамп введет новые санкции против России
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ.
Президент США Дональд Трамп вряд ли введет новые санкции против России, Украине необходимо сосредоточиться на усилении ВСУ, передает агентство Рейтер
со ссылкой на неназванного бывшего украинского чиновника.
"Бывший чиновник... выразил сомнение, что Трамп введет санкции против России вообще, и заявил, что Украине лучше бы сфокусироваться на усилении вооруженных сил", - говорится в сообщении.
Он также пренебрежительно отнесся к обсуждениям гарантий безопасности для Украины, назвав процесс "ритуальным танцем".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
В США посоветовали Трампу ответить взаимностью на заявление Путина по ДСНВ