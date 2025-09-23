Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: в Киеве оценили вероятность ввода Трампом новых антироссийских санкций - 23.09.2025, ПРАЙМ
СМИ: в Киеве оценили вероятность ввода Трампом новых антироссийских санкций
СМИ: в Киеве оценили вероятность ввода Трампом новых антироссийских санкций
2025-09-23T10:17+0300
2025-09-23T10:19+0300
экономика
украина
всу
дональд трамп
запад
рф
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вряд ли введет новые санкции против России, Украине необходимо сосредоточиться на усилении ВСУ, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного бывшего украинского чиновника. "Бывший чиновник... выразил сомнение, что Трамп введет санкции против России вообще, и заявил, что Украине лучше бы сфокусироваться на усилении вооруженных сил", - говорится в сообщении. Он также пренебрежительно отнесся к обсуждениям гарантий безопасности для Украины, назвав процесс "ритуальным танцем". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
украина, всу, дональд трамп, запад, рф
Экономика, УКРАИНА, ВСУ, Дональд Трамп, ЗАПАД, РФ
10:17 23.09.2025 (обновлено: 10:19 23.09.2025)
 
СМИ: в Киеве оценили вероятность ввода Трампом новых антироссийских санкций

Reuters: в Киеве сомневаются, что Трамп введет новые санкции против России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вряд ли введет новые санкции против России, Украине необходимо сосредоточиться на усилении ВСУ, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного бывшего украинского чиновника.
"Бывший чиновник... выразил сомнение, что Трамп введет санкции против России вообще, и заявил, что Украине лучше бы сфокусироваться на усилении вооруженных сил", - говорится в сообщении.
Он также пренебрежительно отнесся к обсуждениям гарантий безопасности для Украины, назвав процесс "ритуальным танцем".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
В США посоветовали Трампу ответить взаимностью на заявление Путина по ДСНВ
Вчера, 16:35
 
Чаты
Заголовок открываемого материала