СМИ: ЕС хочет запретить европейским компаниям инвестировать в ОЭЗ в России

2025-09-23T14:22+0300

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций против РФ хочет запретить европейским компаниям инвестировать в особые экономические зоны России, сообщает издание Politico со ссылкой на проект предложения по санкциям. "Брюссель также хочет принять меры в отношении особых экономических зон в России, которые предоставляют иностранным компаниям льготный налоговый режим для привлечения инвестиций. Согласно этому предложению, компаниям из ЕС будет запрещено инвестировать в эти зоны", - говорится в публикации. -0-

