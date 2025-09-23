https://1prime.ru/20250923/sanktsii-862662162.html

СМИ: ЕК предложил прекратить покупку СПГ из России к 2026 году

СМИ: ЕК предложил прекратить покупку СПГ из России к 2026 году

энергетика

россия

газ

спг

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает прекратить покупку СПГ из России к 2026 г в рамках новых санкций, сообщает газета Politico со ссылкой на проект предложения по ограничениям. "Европейская комиссия планирует прекратить любую покупку российского СПГ к 2026 году - на год раньше запланированного", - говорится в публикации.

россия, газ, спг