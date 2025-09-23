Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: ЕК предложил прекратить покупку СПГ из России к 2026 году
2025-09-23T14:26+0300
2025-09-23T14:26+0300
энергетика
россия
газ
спг
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает прекратить покупку СПГ из России к 2026 г в рамках новых санкций, сообщает газета Politico со ссылкой на проект предложения по ограничениям. "Европейская комиссия планирует прекратить любую покупку российского СПГ к 2026 году - на год раньше запланированного", - говорится в публикации.
россия, газ, спг
Энергетика, РОССИЯ, Газ, СПГ
14:26 23.09.2025
 
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает прекратить покупку СПГ из России к 2026 г в рамках новых санкций, сообщает газета Politico со ссылкой на проект предложения по ограничениям.
"Европейская комиссия планирует прекратить любую покупку российского СПГ к 2026 году - на год раньше запланированного", - говорится в публикации.
ЭнергетикаРОССИЯГазСПГ
 
 
