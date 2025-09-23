https://1prime.ru/20250923/sanktsii-862662162.html
СМИ: ЕК предложил прекратить покупку СПГ из России к 2026 году
СМИ: ЕК предложил прекратить покупку СПГ из России к 2026 году - 23.09.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕК предложил прекратить покупку СПГ из России к 2026 году
Еврокомиссия предлагает прекратить покупку СПГ из России к 2026 г в рамках новых санкций, сообщает газета Politico со ссылкой на проект предложения по... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T14:26+0300
2025-09-23T14:26+0300
2025-09-23T14:26+0300
энергетика
россия
газ
спг
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/56/841505693_0:76:3373:1973_1920x0_80_0_0_b1f3133ef5151e557a49869e94cc65c8.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает прекратить покупку СПГ из России к 2026 г в рамках новых санкций, сообщает газета Politico со ссылкой на проект предложения по ограничениям. "Европейская комиссия планирует прекратить любую покупку российского СПГ к 2026 году - на год раньше запланированного", - говорится в публикации.
https://1prime.ru/20250922/sanktsii-862640967.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/56/841505693_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_8bba359527cdd74e11580e5e71aa3831.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, газ, спг
Энергетика, РОССИЯ, Газ, СПГ
СМИ: ЕК предложил прекратить покупку СПГ из России к 2026 году
Politico: ЕК предложил прекратить покупку СПГ из РФ к 2026 году в рамках новых санкций
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает прекратить покупку СПГ из России к 2026 г в рамках новых санкций, сообщает газета Politico со ссылкой на проект предложения по ограничениям.
"Европейская комиссия планирует прекратить любую покупку российского СПГ к 2026 году - на год раньше запланированного", - говорится в публикации.
Глава МИД Люксембурга захотел отменить антироссийские санкции