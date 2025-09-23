Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Андорра присоединится к новому пакету санкций ЕС против России - 23.09.2025
Андорра присоединится к новому пакету санкций ЕС против России
Премьер-министр Андорры Ксавьер Эспот Самора заявил РИА Новости, что его страна присоединится к исполнению 19-го пакета санкций ЕС в случае его принятия. | 23.09.2025
ООН, 23 сен – ПРАЙМ. Премьер-министр Андорры Ксавьер Эспот Самора заявил РИА Новости, что его страна присоединится к исполнению 19-го пакета санкций ЕС в случае его принятия. "Мы всегда применяли все санкции, одобренные Европейским союзом, даже несмотря на то, что мы не являемся его членом, и мы сделаем то же самое, если ЕС одобрит новый пакет санкций", - заявил он на полях ГА ООН, выразив мнение, что военный конфликт, от продолжения которого страдают люди, должен быть прекращен. В минувшую пятницу глава Еврокомиссии представила предложение по наполнению 19-го пакета европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России уже с начала 2027 года. В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у нее энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
21:15 23.09.2025
 
Андорра присоединится к новому пакету санкций ЕС против России

Самора: Андорра присоединится к новому пакету санкций ЕС против РФ в случае его принятия

ООН, 23 сен – ПРАЙМ. Премьер-министр Андорры Ксавьер Эспот Самора заявил РИА Новости, что его страна присоединится к исполнению 19-го пакета санкций ЕС в случае его принятия.
"Мы всегда применяли все санкции, одобренные Европейским союзом, даже несмотря на то, что мы не являемся его членом, и мы сделаем то же самое, если ЕС одобрит новый пакет санкций", - заявил он на полях ГА ООН, выразив мнение, что военный конфликт, от продолжения которого страдают люди, должен быть прекращен.
В минувшую пятницу глава Еврокомиссии представила предложение по наполнению 19-го пакета европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России уже с начала 2027 года.
В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у нее энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
