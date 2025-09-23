Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин внес в ГД кандидатуру Изотовой на пост зампреда Счетной палаты - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250923/schetnaya-palata-862659911.html
Путин внес в ГД кандидатуру Изотовой на пост зампреда Счетной палаты
Путин внес в ГД кандидатуру Изотовой на пост зампреда Счетной палаты - 23.09.2025, ПРАЙМ
Путин внес в ГД кандидатуру Изотовой на пост зампреда Счетной палаты
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Галины Изотовой на пост заместителя председателя Счетной палаты, сообщил председатель Госдумы Вячеслав... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T13:38+0300
2025-09-23T13:38+0300
россия
владимир путин
счетная палата
госдума
вячеслав володин
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/74/841507493_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e4b9e9fbf221e79c149b74647ceeac23.jpg
МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Галины Изотовой на пост заместителя председателя Счетной палаты, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Сегодня наш президент Владимир Владимирович Путин из трех кандидатур выбрал одну и внес в Государственную думу. Это кандидатура Изотовой Галины Сергеевны. Поэтому хотел бы поприветствовать Галину Сергеевну, но к кадровому вопросу в части избрания, назначения на должность заместителя председателя Счетной палаты мы с вами вернемся в четверг", - сказал он на пленарном заседании.
https://1prime.ru/20250919/defitsit--862505176.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/74/841507493_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b4905e27f947111da26acc472953c209.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, счетная палата, госдума, вячеслав володин
РОССИЯ, Владимир Путин, Счетная палата, Госдума, Вячеслав Володин
13:38 23.09.2025
 
Путин внес в ГД кандидатуру Изотовой на пост зампреда Счетной палаты

Володин: Путин внес в Госдуму кандидатуру Изотовой на пост зампреда Счетной палаты

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Галины Изотовой на пост заместителя председателя Счетной палаты, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Сегодня наш президент Владимир Владимирович Путин из трех кандидатур выбрал одну и внес в Государственную думу. Это кандидатура Изотовой Галины Сергеевны. Поэтому хотел бы поприветствовать Галину Сергеевну, но к кадровому вопросу в части избрания, назначения на должность заместителя председателя Счетной палаты мы с вами вернемся в четверг", - сказал он на пленарном заседании.
Здание Счетной палаты РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Счетная палата оценила дефицит бюджета России за первое полугодие 2025 года
19 сентября, 13:21
 
РОССИЯВладимир ПутинСчетная палатаГосдумаВячеслав Володин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала