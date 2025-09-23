https://1prime.ru/20250923/schetnaya-palata-862659911.html

Путин внес в ГД кандидатуру Изотовой на пост зампреда Счетной палаты

2025-09-23T13:38+0300

МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Галины Изотовой на пост заместителя председателя Счетной палаты, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Сегодня наш президент Владимир Владимирович Путин из трех кандидатур выбрал одну и внес в Государственную думу. Это кандидатура Изотовой Галины Сергеевны. Поэтому хотел бы поприветствовать Галину Сергеевну, но к кадровому вопросу в части избрания, назначения на должность заместителя председателя Счетной палаты мы с вами вернемся в четверг", - сказал он на пленарном заседании.

