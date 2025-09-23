https://1prime.ru/20250923/sheremetevo-862643552.html
В Шереметьево возобновили прием воздушных судов на прилет
В Шереметьево возобновили прием воздушных судов на прилет
2025-09-23T00:26+0300
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Возобновлен прием воздушных судов на прилет в аэропорту "Шереметьево", говорится в сообщении авиагавани.
"Частично сняты ограничения по сигналу "Ковер" в районе аэропорта Шереметьево: возобновлен прием воздушных судов на прилет", - говорится в сообщении.
В аэропорту добавили, что ситуация в терминалах спокойная, обслуживание пассажиров, предполетный досмотр и другие процедуры проходят в стабильном режиме. Службы аэропорта обеспечивают стабильную деятельность и продолжают обслуживать пассажиров, оказывая всевозможное содействие в условиях вынужденных задержек рейсов.
Вечером в понедельник представитель Росавиации сообщал, что в аэропорту "Шереметьево" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В самой авиагавани добавляли, что в связи с ограничениями время обслуживания пассажиров может быть увеличено. Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" сообщили о вынужденном корректировании расписания в связи с вводом ограничений на полеты в аэропорту "Шереметьево" вечером в понедельник. Лоукостер "Победа" также сообщили о корректировке расписания.
