В Шереметьево возобновили прием воздушных судов на прилет - 23.09.2025
В Шереметьево возобновили прием воздушных судов на прилет
2025-09-23T00:26+0300
2025-09-23T00:26+0300
Добавлены подробности (3 абзац), бэкграунд (4 абзац). МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Возобновлен прием воздушных судов на прилет в аэропорту "Шереметьево", говорится в сообщении авиагавани. "Частично сняты ограничения по сигналу "Ковер" в районе аэропорта Шереметьево: возобновлен прием воздушных судов на прилет", - говорится в сообщении. В аэропорту добавили, что ситуация в терминалах спокойная, обслуживание пассажиров, предполетный досмотр и другие процедуры проходят в стабильном режиме. Службы аэропорта обеспечивают стабильную деятельность и продолжают обслуживать пассажиров, оказывая всевозможное содействие в условиях вынужденных задержек рейсов. Вечером в понедельник представитель Росавиации сообщал, что в аэропорту "Шереметьево" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В самой авиагавани добавляли, что в связи с ограничениями время обслуживания пассажиров может быть увеличено. Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" сообщили о вынужденном корректировании расписания в связи с вводом ограничений на полеты в аэропорту "Шереметьево" вечером в понедельник. Лоукостер "Победа" также сообщили о корректировке расписания.
бизнес, аэропорт шереметьево, росавиация, аэрофлот
Бизнес, аэропорт Шереметьево, Росавиация, Аэрофлот
00:26 23.09.2025
 
В Шереметьево возобновили прием воздушных судов на прилет

В Шереметьево сняли ограничения на полеты

Добавлены подробности (3 абзац), бэкграунд (4 абзац).
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Возобновлен прием воздушных судов на прилет в аэропорту "Шереметьево", говорится в сообщении авиагавани.
"Частично сняты ограничения по сигналу "Ковер" в районе аэропорта Шереметьево: возобновлен прием воздушных судов на прилет", - говорится в сообщении.
В аэропорту добавили, что ситуация в терминалах спокойная, обслуживание пассажиров, предполетный досмотр и другие процедуры проходят в стабильном режиме. Службы аэропорта обеспечивают стабильную деятельность и продолжают обслуживать пассажиров, оказывая всевозможное содействие в условиях вынужденных задержек рейсов.
Вечером в понедельник представитель Росавиации сообщал, что в аэропорту "Шереметьево" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В самой авиагавани добавляли, что в связи с ограничениями время обслуживания пассажиров может быть увеличено. Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" сообщили о вынужденном корректировании расписания в связи с вводом ограничений на полеты в аэропорту "Шереметьево" вечером в понедельник. Лоукостер "Победа" также сообщили о корректировке расписания.
 
Бизнес аэропорт Шереметьево Росавиация Аэрофлот
 
 
