В "Шереметьево" рассказали о ситуации после отмены ограничений

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Скоплений пассажиров в аэропорту "Шереметьево" на фоне ограничений, который вводились ранее и были отменены, нет, рейсы на прилет выполняются штатно, рейсы на вылет - по очередности, сообщили в авиагавани. Вечером в понедельник представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта "Шереметьево". На фоне временных ограничений был перенесены, отменены или задерживались на прилет десятки рейсов. Позднее авиагавань сообщала, что возобновлен прием воздушных судов на прилет, частично были сняты ограничения по сигналу "Ковер". Все ограничения в аэропорту были полностью сняты в 0.56 мск вторника. Авиакомпания "Аэрофлот", в свою очередь, сообщала, что часть направлявшихся в Москву рейсов ушла на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ульяновск, Ижевск и Самару. "Вниманию пассажиров, вылетающих из аэропорта "Шереметьево"... Рейсы на прилет выполняются в штатном режиме. Рейсы на вылет выполняются по факту очередности... Скоплений пассажиров в аэропорту на данный момент нет", - говорится в сообщении. В авиагавани попросили пассажиров уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт и следить за информацией о статусе рейса через колл-центры авиакомпаний.

