Аэропорт "Шереметьево" сообщил, что ведет работу в штатном режиме

Аэропорт "Шереметьево" сообщил, что ведет работу в штатном режиме

2025-09-23T15:06+0300

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" в настоящее время работает в штатном режиме, рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, рейсы на вылет – по факту очередности и готовности воздушных судов, говорится в сообщении авиагавани. "В настоящее время аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме. Рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, рейсы на вылет – по факту очередности и готовности воздушных судов. Авиакомпании в настоящее время корректируют расписание полетов с учетом оперативной ситуации. Пассажирам и встречающим гостям статус рейса следует уточнять через колл-центры и сайты авиаперевозчиков, на табло аэропорта", - говорится в сообщении. В "Шереметьево" добавили, что ситуация в пассажирских терминалах спокойная, с пассажирами работают представители аэропорта и авиакомпаний. Время обслуживания пассажиров может быть увеличено. "В этом случае пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилет с учетом возможных поздних прибытий воздушных судов, связанных с ранее введенными ограничениями в целях обеспечения безопасности полетов", - отметили в авиагавани. Накануне вечером в аэропорту "Шереметьево" вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ближе к полуночи авиагавань начала принимать суда, полностью ограничения были сняты около часа ночи 23 сентября.

