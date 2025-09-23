Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о количестве штрафов за отсутствие полиса ОСАГО - 23.09.2025
В Госдуму внесли проект о количестве штрафов за отсутствие полиса ОСАГО
В Госдуму внесли проект о количестве штрафов за отсутствие полиса ОСАГО - 23.09.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о количестве штрафов за отсутствие полиса ОСАГО
Группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, позволяющий штрафовать не более... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T20:03+0300
2025-09-23T20:03+0300
общество
россия
анатолий аксаков
госдума
банк россия
минфин
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, позволяющий штрафовать не более одного раза в сутки при фиксации камерой отсутствие договора ОСАГО у водителя, следует из базы данных нижней палаты парламента. Разработчики считают, что одним из основных препятствий к внедрению проверок наличия полиса ОСАГО с применением камер фотовидеофиксации является действующая в настоящее время формулировка статьи 12.37 Кодекса об административных правонарушениях (КОАП), позволяющая неоднократно в течение суток привлекать к административной ответственности за эксплуатацию транспортного средства без такого полиса. В целях устранения данного препятствия законопроектом вводится положение, позволяющее привлекать к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 или 3 статьи 12.37 КОАП, не более одного раза в сутки в случае фиксации такого правонарушения камерами фотовидеофиксации. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Такой переходный период в пояснительной записке объясняется "необходимостью завершения модернизации сервиса для автоматизации деятельности центров автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения на базе специального программного обеспечения "Паутина" и отработки механизма привлечения к административной ответственности". Разработка законопроекта обусловлена проводимыми силами Банка России, Минфина России, МВД России и Российского союза автостраховщиков мероприятиями по разработке дополнительного механизма контроля за исполнением владельцами транспортных средств обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, заключающегося в осуществлении проверок наличия действующих договоров ОСАГО с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи.
общество , россия, анатолий аксаков, госдума, банк россия, минфин
Общество , РОССИЯ, Анатолий Аксаков, Госдума, банк Россия, Минфин
20:03 23.09.2025
 
В Госдуму внесли проект о количестве штрафов за отсутствие полиса ОСАГО

Депутаты предложили штрафовать за отсутствие ОСАГО не более одного раза в сутки

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Госдума. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, позволяющий штрафовать не более одного раза в сутки при фиксации камерой отсутствие договора ОСАГО у водителя, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Разработчики считают, что одним из основных препятствий к внедрению проверок наличия полиса ОСАГО с применением камер фотовидеофиксации является действующая в настоящее время формулировка статьи 12.37 Кодекса об административных правонарушениях (КОАП), позволяющая неоднократно в течение суток привлекать к административной ответственности за эксплуатацию транспортного средства без такого полиса.
В целях устранения данного препятствия законопроектом вводится положение, позволяющее привлекать к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 или 3 статьи 12.37 КОАП, не более одного раза в сутки в случае фиксации такого правонарушения камерами фотовидеофиксации.
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Такой переходный период в пояснительной записке объясняется "необходимостью завершения модернизации сервиса для автоматизации деятельности центров автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения на базе специального программного обеспечения "Паутина" и отработки механизма привлечения к административной ответственности".
Разработка законопроекта обусловлена проводимыми силами Банка России, Минфина России, МВД России и Российского союза автостраховщиков мероприятиями по разработке дополнительного механизма контроля за исполнением владельцами транспортных средств обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, заключающегося в осуществлении проверок наличия действующих договоров ОСАГО с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи.
Автомобиль скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
В России вырос штраф за непропуск автомобиля со спецсигналом
1 сентября, 00:43
 
ОбществоРОССИЯАнатолий АксаковГосдумабанк РоссияМинфин
 
 
