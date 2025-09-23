https://1prime.ru/20250923/shtraf-862677190.html

В Госдуму внесли проект о количестве штрафов за отсутствие полиса ОСАГО

общество

россия

анатолий аксаков

госдума

банк россия

минфин

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, позволяющий штрафовать не более одного раза в сутки при фиксации камерой отсутствие договора ОСАГО у водителя, следует из базы данных нижней палаты парламента. Разработчики считают, что одним из основных препятствий к внедрению проверок наличия полиса ОСАГО с применением камер фотовидеофиксации является действующая в настоящее время формулировка статьи 12.37 Кодекса об административных правонарушениях (КОАП), позволяющая неоднократно в течение суток привлекать к административной ответственности за эксплуатацию транспортного средства без такого полиса. В целях устранения данного препятствия законопроектом вводится положение, позволяющее привлекать к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 или 3 статьи 12.37 КОАП, не более одного раза в сутки в случае фиксации такого правонарушения камерами фотовидеофиксации. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Такой переходный период в пояснительной записке объясняется "необходимостью завершения модернизации сервиса для автоматизации деятельности центров автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения на базе специального программного обеспечения "Паутина" и отработки механизма привлечения к административной ответственности". Разработка законопроекта обусловлена проводимыми силами Банка России, Минфина России, МВД России и Российского союза автостраховщиков мероприятиями по разработке дополнительного механизма контроля за исполнением владельцами транспортных средств обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, заключающегося в осуществлении проверок наличия действующих договоров ОСАГО с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи.

