Сийярто рассказал о попытках Брюсселя запретить ему общаться с Россией

2025-09-23T14:42+0300
БУДАПЕШТ, 23 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что из Брюсселя каждый год пытаются запретить ему общаться с делегациями из РФ и Белоруссии на сессии Генассамблеи ООН, но они ему не указ. "Каждый год нам говорят не встречаться с россиянами, не встречаться с белорусами, не встречаться с тем, не встречаться с другим, но я говорю, что никто из Брюсселя не может указывать мне, с кем встречаться, а с кем нет, потому что я министр иностранных дел суверенного венгерского правительства, суверенной Венгрии, так что ни (глава дипломатии ЕС - ред.) Каллас, ни другой брюссельский бюрократ или европейский политик не может мне указывать", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*. Министр подчеркнул, что всегда представляет национальные интересы Венгрии и использует площадку ООН для поддержания дипломатических связей. Сийярто также сообщил, что европейские коллеги при распределении между собой нарративов для дискуссий "точно знают, что мне этого давать не стоит, поскольку, будучи министром иностранных дел суверенного государства, я не веду переговоры в соответствии с брюссельскими нарративами и не высказываю здесь брюссельские тезисы, а представляю национальные интересы". Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что гордится мирной стратегией Будапешта, которая включает поддержание диалога с РФ, и считает, что она на благо Европы. Сийярто ранее сообщал, что поддерживает контакты с главой российского МИД Сергеем Лавровым, чтобы сохранить шанс на урегулирование на Украине. Он также неоднократно призывал страны ЕС и НАТО не закрывать каналы связи с Россией, поскольку достижения мира возможно только через диалог.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
