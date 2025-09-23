Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто: США понимают позицию Венгрии по закупкам энергоносителей из России - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250923/siyyarto-862678070.html
Сийярто: США понимают позицию Венгрии по закупкам энергоносителей из России
Сийярто: США понимают позицию Венгрии по закупкам энергоносителей из России - 23.09.2025, ПРАЙМ
Сийярто: США понимают позицию Венгрии по закупкам энергоносителей из России
США понимают позицию Венгрии по закупкам российских энергоносителей, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто на просьбу прокомментировать призыв... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T20:28+0300
2025-09-23T20:28+0300
мировая экономика
сша
венгрия
европа
дональд трамп
петер сийярто
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/17/862677901_0:0:2667:1501_1920x0_80_0_0_9ac2517b2748bbb8c7e79ec3b024473d.jpg
ООН, 23 сен - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. США понимают позицию Венгрии по закупкам российских энергоносителей, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто на просьбу прокомментировать призыв президента США Дональда Трампа к Европе отказаться от энергоносителей из РФ. Во вторник президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил о готовности США ввести жесткие пошлины для давления на РФ, но потребовал соразмерных мер от Европы. Он также призвал прекратить европейский импорт российских энергоносителей. "Послушайте, я вижу, что есть много европейцев, у которых сейчас есть надежда, что они смогут спровоцировать какой-то конфликт или стать свидетелями конфликта между американской администрацией и нашим правительством. Но это нереалистичная надежда, потому что мы постоянно вели переговоры с американцами по этому поводу. Я провел встречу и телефонный разговор с госсекретарем (США Марко – ред.) Рубио, объяснив ему наше географическое положение, и он проявил к нам понимание", - сказал он.
https://1prime.ru/20250923/tramp-862670855.html
сша
венгрия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/17/862677901_0:0:2667:2001_1920x0_80_0_0_909b6540d7af5ac185f2b93eff59c540.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, венгрия, европа, дональд трамп, петер сийярто, оон
Мировая экономика, США, ВЕНГРИЯ, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Петер Сийярто, ООН
20:28 23.09.2025
 
Сийярто: США понимают позицию Венгрии по закупкам энергоносителей из России

Глава МИД Сийярто: США понимают позицию Венгрии по закупкам российских энергоносителей

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ООН, 23 сен - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. США понимают позицию Венгрии по закупкам российских энергоносителей, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто на просьбу прокомментировать призыв президента США Дональда Трампа к Европе отказаться от энергоносителей из РФ.
Во вторник президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил о готовности США ввести жесткие пошлины для давления на РФ, но потребовал соразмерных мер от Европы. Он также призвал прекратить европейский импорт российских энергоносителей.
"Послушайте, я вижу, что есть много европейцев, у которых сейчас есть надежда, что они смогут спровоцировать какой-то конфликт или стать свидетелями конфликта между американской администрацией и нашим правительством. Но это нереалистичная надежда, потому что мы постоянно вели переговоры с американцами по этому поводу. Я провел встречу и телефонный разговор с госсекретарем (США Марко – ред.) Рубио, объяснив ему наше географическое положение, и он проявил к нам понимание", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Трамп обвинил страны в НАТО в закупках энергоносителей из России
17:49
 
Мировая экономикаСШАВЕНГРИЯЕВРОПАДональд ТрампПетер СийяртоООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала