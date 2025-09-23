https://1prime.ru/20250923/siyyarto-862678070.html

Сийярто: США понимают позицию Венгрии по закупкам энергоносителей из России

ООН, 23 сен - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. США понимают позицию Венгрии по закупкам российских энергоносителей, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто на просьбу прокомментировать призыв президента США Дональда Трампа к Европе отказаться от энергоносителей из РФ. Во вторник президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил о готовности США ввести жесткие пошлины для давления на РФ, но потребовал соразмерных мер от Европы. Он также призвал прекратить европейский импорт российских энергоносителей. "Послушайте, я вижу, что есть много европейцев, у которых сейчас есть надежда, что они смогут спровоцировать какой-то конфликт или стать свидетелями конфликта между американской администрацией и нашим правительством. Но это нереалистичная надежда, потому что мы постоянно вели переговоры с американцами по этому поводу. Я провел встречу и телефонный разговор с госсекретарем (США Марко – ред.) Рубио, объяснив ему наше географическое положение, и он проявил к нам понимание", - сказал он.

