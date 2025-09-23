https://1prime.ru/20250923/sizo-862656802.html

В российских СИЗО могут появиться камеры с улучшенными условиями

В российских СИЗО могут появиться камеры с улучшенными условиями - 23.09.2025, ПРАЙМ

В российских СИЗО могут появиться камеры с улучшенными условиями

Министр юстиции России Константин Чуйченко предложил расширить перечень дополнительных услуг в СИЗО, а также подумать о создании в следственных изоляторах камер | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T12:44+0300

2025-09-23T12:44+0300

2025-09-23T12:44+0300

константин чуйченко

общество

сизо

https://cdnn.1prime.ru/img/82747/32/827473217_0:269:3077:1999_1920x0_80_0_0_59c0a36007fa2c10c08781b9161fa8c3.jpg

МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Министр юстиции России Константин Чуйченко предложил расширить перечень дополнительных услуг в СИЗО, а также подумать о создании в следственных изоляторах камер с улучшенными условиями. "Считаю, перечень дополнительных услуг может быть расширен - например, это может касаться размещения, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения. Кроме того, необходимо обсудить возможность введения камер с улучшенными условиями. Такие камеры могут быть организованы при строительстве новых СИЗО, а также в действующих изоляторах, где эти помещения можно переоборудовать. При этом, разумеется, должны соблюдаться абсолютно все требования по обеспечению безопасности", - сказал Чуйченко на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека. По его словам, подозреваемые и обвиняемые могут обратиться в администрацию СИЗО за получением дополнительных бытовых и медико-санитарных услуг, которые оплачиваются за счёт собственных средств и оказываются при наличии в изоляторе соответствующих условий. В их число, например, входят: стирка, ремонт одежды и постельных принадлежностей; занятия спортом в специально оборудованных местах; выдача во временное пользование электронных книг или телевизора.

https://1prime.ru/20250822/vich-861122444.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

константин чуйченко, общество , сизо