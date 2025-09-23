https://1prime.ru/20250923/sizo-862656802.html
В российских СИЗО могут появиться камеры с улучшенными условиями
В российских СИЗО могут появиться камеры с улучшенными условиями - 23.09.2025, ПРАЙМ
В российских СИЗО могут появиться камеры с улучшенными условиями
Министр юстиции России Константин Чуйченко предложил расширить перечень дополнительных услуг в СИЗО, а также подумать о создании в следственных изоляторах камер | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T12:44+0300
2025-09-23T12:44+0300
2025-09-23T12:44+0300
константин чуйченко
общество
сизо
https://cdnn.1prime.ru/img/82747/32/827473217_0:269:3077:1999_1920x0_80_0_0_59c0a36007fa2c10c08781b9161fa8c3.jpg
МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Министр юстиции России Константин Чуйченко предложил расширить перечень дополнительных услуг в СИЗО, а также подумать о создании в следственных изоляторах камер с улучшенными условиями. "Считаю, перечень дополнительных услуг может быть расширен - например, это может касаться размещения, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения. Кроме того, необходимо обсудить возможность введения камер с улучшенными условиями. Такие камеры могут быть организованы при строительстве новых СИЗО, а также в действующих изоляторах, где эти помещения можно переоборудовать. При этом, разумеется, должны соблюдаться абсолютно все требования по обеспечению безопасности", - сказал Чуйченко на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека. По его словам, подозреваемые и обвиняемые могут обратиться в администрацию СИЗО за получением дополнительных бытовых и медико-санитарных услуг, которые оплачиваются за счёт собственных средств и оказываются при наличии в изоляторе соответствующих условий. В их число, например, входят: стирка, ремонт одежды и постельных принадлежностей; занятия спортом в специально оборудованных местах; выдача во временное пользование электронных книг или телевизора.
https://1prime.ru/20250822/vich-861122444.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82747/32/827473217_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_2a854da9b3eebab4fa072b0cf3ab91f0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин чуйченко, общество , сизо
Константин Чуйченко, Общество , СИЗО
В российских СИЗО могут появиться камеры с улучшенными условиями
Министр Юстиции Чуйченко предложил создать СИЗО с улучшенными условиями
МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Министр юстиции России Константин Чуйченко предложил расширить перечень дополнительных услуг в СИЗО, а также подумать о создании в следственных изоляторах камер с улучшенными условиями.
"Считаю, перечень дополнительных услуг может быть расширен - например, это может касаться размещения, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения. Кроме того, необходимо обсудить возможность введения камер с улучшенными условиями. Такие камеры могут быть организованы при строительстве новых СИЗО, а также в действующих изоляторах, где эти помещения можно переоборудовать. При этом, разумеется, должны соблюдаться абсолютно все требования по обеспечению безопасности", - сказал Чуйченко на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.
По его словам, подозреваемые и обвиняемые могут обратиться в администрацию СИЗО за получением дополнительных бытовых и медико-санитарных услуг, которые оплачиваются за счёт собственных средств и оказываются при наличии в изоляторе соответствующих условий. В их число, например, входят: стирка, ремонт одежды и постельных принадлежностей; занятия спортом в специально оборудованных местах; выдача во временное пользование электронных книг или телевизора.
Раскрыта доля ВИЧ-инфицированных из поступающих в СИЗО в России