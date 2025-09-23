Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В российских СИЗО могут появиться камеры с улучшенными условиями - 23.09.2025
В российских СИЗО могут появиться камеры с улучшенными условиями
В российских СИЗО могут появиться камеры с улучшенными условиями - 23.09.2025, ПРАЙМ
В российских СИЗО могут появиться камеры с улучшенными условиями
Министр юстиции России Константин Чуйченко предложил расширить перечень дополнительных услуг в СИЗО, а также подумать о создании в следственных изоляторах камер | 23.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Министр юстиции России Константин Чуйченко предложил расширить перечень дополнительных услуг в СИЗО, а также подумать о создании в следственных изоляторах камер с улучшенными условиями. "Считаю, перечень дополнительных услуг может быть расширен - например, это может касаться размещения, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения. Кроме того, необходимо обсудить возможность введения камер с улучшенными условиями. Такие камеры могут быть организованы при строительстве новых СИЗО, а также в действующих изоляторах, где эти помещения можно переоборудовать. При этом, разумеется, должны соблюдаться абсолютно все требования по обеспечению безопасности", - сказал Чуйченко на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека. По его словам, подозреваемые и обвиняемые могут обратиться в администрацию СИЗО за получением дополнительных бытовых и медико-санитарных услуг, которые оплачиваются за счёт собственных средств и оказываются при наличии в изоляторе соответствующих условий. В их число, например, входят: стирка, ремонт одежды и постельных принадлежностей; занятия спортом в специально оборудованных местах; выдача во временное пользование электронных книг или телевизора.
В российских СИЗО могут появиться камеры с улучшенными условиями

МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Министр юстиции России Константин Чуйченко предложил расширить перечень дополнительных услуг в СИЗО, а также подумать о создании в следственных изоляторах камер с улучшенными условиями.
"Считаю, перечень дополнительных услуг может быть расширен - например, это может касаться размещения, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения. Кроме того, необходимо обсудить возможность введения камер с улучшенными условиями. Такие камеры могут быть организованы при строительстве новых СИЗО, а также в действующих изоляторах, где эти помещения можно переоборудовать. При этом, разумеется, должны соблюдаться абсолютно все требования по обеспечению безопасности", - сказал Чуйченко на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.
По его словам, подозреваемые и обвиняемые могут обратиться в администрацию СИЗО за получением дополнительных бытовых и медико-санитарных услуг, которые оплачиваются за счёт собственных средств и оказываются при наличии в изоляторе соответствующих условий. В их число, например, входят: стирка, ремонт одежды и постельных принадлежностей; занятия спортом в специально оборудованных местах; выдача во временное пользование электронных книг или телевизора.
Заголовок открываемого материала