Суд назвал дату основных слушаний по иску о национализации "Корпорации СТС"

2025-09-23T14:59+0300

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Рассмотрение по существу иска Генеральной прокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" начнется 29 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда. "Основное судебное заседание - 29 сентября в 10.00.", - ответили в пресс-службе на соответствующий вопрос агентства. Предварительное заседание по процессу состоялось во вторник в Ленинском районном суде, процесс по ходатайству прокуратуры был закрыт от прессы. Иск Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" был зарегистрирован в Ленинском районном суде 10 сентября, по иску уже наложены обеспечительные меры, ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе инстанции. Среди ответчиков по делу - бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который сейчас находится под следствием по делу о получении взятки в особо крупном размере, экс-министр Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков и вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. При этом с момента подачи искового заявления количество человек и компаний, привлекаемых в качестве третьих лиц, выросло, а информация о некоторых из них скрыта. Судя по материалам иска, с которым ознакомилось РИА Новости, Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, живущие в Австрии и выводящие доходы холдинга за рубеж. Как поясняется в документе, Генпрокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства в действиях чиновников правительства Свердловской области, ГУП "Облкоммунэнерго" и его дочерних структур, выполняющих социально полезные публичные функции. Прокуроры выяснили, что производственный комплекс "Корпорации СТС" был сформирован за счет госпредприятия "Облкоммунэнерго", которым ответчики завладели незаконно. В иске ведомство просит обратить в доход РФ, в частности, акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО", акции которой, в свою очередь, зарегистрированы на ООО "Корпорация СТС". Прокуратура утверждает, что "Корпорация СТС" монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами в Курганской, Свердловской, Тюменской областях, в Ханты-Мансийском автономном и Ямало-Ненецком автономном округах, пользуясь покровительством чиновников. Бенефициарами выступили Артем Биков и Алексей Бобров, которые, по сведениям прокуратуры, вывели за рубеж более 12 миллиардов рублей.

