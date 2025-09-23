Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индонезия и Евросоюз подписали соглашение о масштабной отмене тарифов
Индонезия и Евросоюз подписали соглашение о масштабной отмене тарифов
2025-09-23T08:38+0300
экономика
индонезия
ес
мировая экономика
ДЖАКАРТА, 23 сен – ПРАЙМ. Индонезия и Европейский союз подписали соглашение о всеобъемлющем экономическом партнёрстве (IEU-CEPA), которое предусматривает отмену тарифов для 80% индонезийских товаров при ввозе на рынок ЕС, передает индонезийское агентство ANTARA. По его данным, в том числе будут отменены тарифы на пальмовое масло, рыбу и текстильную продукцию. Как заявил координирующий министр экономики Индонезии Аирлангга Хартарто, страна рассчитывает на вступление соглашения в силу 1 января 2027 года. По его словам, "торговля между Индонезией и ЕС в первые пять лет реализации соглашения должна удвоиться". Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович отметил, что соглашение усилит приток европейских инвестиций в Индонезию и "поможет диверсифицировать цепочки поставок, особенно в сфере критически важных минералов, которыми Индонезия богата". По данным минэкономики Индонезии, в 2024 году объём торговли между сторонами составил 30,1 миллиарда долларов.
индонезия
индонезия, ес, мировая экономика
Экономика, ИНДОНЕЗИЯ, ЕС, Мировая экономика
08:38 23.09.2025
 
Повседневная жизнь в Индонезии
Повседневная жизнь в Индонезии. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 23 сен – ПРАЙМ. Индонезия и Европейский союз подписали соглашение о всеобъемлющем экономическом партнёрстве (IEU-CEPA), которое предусматривает отмену тарифов для 80% индонезийских товаров при ввозе на рынок ЕС, передает индонезийское агентство ANTARA.
По его данным, в том числе будут отменены тарифы на пальмовое масло, рыбу и текстильную продукцию.
Как заявил координирующий министр экономики Индонезии Аирлангга Хартарто, страна рассчитывает на вступление соглашения в силу 1 января 2027 года. По его словам, "торговля между Индонезией и ЕС в первые пять лет реализации соглашения должна удвоиться".
Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович отметил, что соглашение усилит приток европейских инвестиций в Индонезию и "поможет диверсифицировать цепочки поставок, особенно в сфере критически важных минералов, которыми Индонезия богата".
По данным минэкономики Индонезии, в 2024 году объём торговли между сторонами составил 30,1 миллиарда долларов.
Пляж в Индонезии
Россия призвала Индонезию к использованию нацвалют в торговле
20 сентября, 12:19
 
ЭкономикаИНДОНЕЗИЯЕСМировая экономика
 
 
