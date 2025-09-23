https://1prime.ru/20250923/soglashenie-862648617.html

Индонезия и Евросоюз подписали соглашение о масштабной отмене тарифов

ДЖАКАРТА, 23 сен – ПРАЙМ. Индонезия и Европейский союз подписали соглашение о всеобъемлющем экономическом партнёрстве (IEU-CEPA), которое предусматривает отмену тарифов для 80% индонезийских товаров при ввозе на рынок ЕС, передает индонезийское агентство ANTARA. По его данным, в том числе будут отменены тарифы на пальмовое масло, рыбу и текстильную продукцию. Как заявил координирующий министр экономики Индонезии Аирлангга Хартарто, страна рассчитывает на вступление соглашения в силу 1 января 2027 года. По его словам, "торговля между Индонезией и ЕС в первые пять лет реализации соглашения должна удвоиться". Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович отметил, что соглашение усилит приток европейских инвестиций в Индонезию и "поможет диверсифицировать цепочки поставок, особенно в сфере критически важных минералов, которыми Индонезия богата". По данным минэкономики Индонезии, в 2024 году объём торговли между сторонами составил 30,1 миллиарда долларов.

