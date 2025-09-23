https://1prime.ru/20250923/soglashenie-862654858.html

ЕС и Индонезия завершили переговоры по соглашению о свободной торговле

ЕС и Индонезия завершили переговоры по соглашению о свободной торговле

23.09.2025

БРЮССЕЛЬ, 23 сен – ПРАЙМ. Европейский союз и Индонезия завершили переговоры по соглашению о свободной торговле, которые продолжались почти десять лет, теперь документ может быть отправлен на согласование странам Евросоюза, говорится в распространенном Еврокомиссией заявлении. "Сегодня ЕС и Индонезия завершили переговоры по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA) и соглашению о защите инвестиций (IPA). Со стороны ЕС переговоры возглавил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович. В настоящее время он находится в Индонезии, взаимодействует с европейскими и индонезийскими компаниями для поддержки предстоящей ратификации и дальнейших шагов", - указывается в документе. Сообщается, что "соглашение станет ключевым этапом в реализации стратегии ЕС по диверсификации партнерств, укреплению торговых и инвестиционных связей с крупной экономикой, созданию новых экспортных возможностей и более надежных цепочек поставок энергоносителей и сырья". В ЕК отметили, что "в общей сложности экспортеры из ЕС сэкономят около 600 миллионов евро в год на пошлинах, уплачиваемых при поступлении их товаров на индонезийский рынок, а европейские товары станут более доступными для индонезийских потребителей". Документы предполагают, в частности, отмену импортных пошлин на 98,5% тарифных позиций, упрощение процедур экспорта товаров ЕС в Индонезию, включая такие ключевые товары, как автомобили и агропродовольственная продукция, разрешение компаниям ЕС предоставлять услуги, владея полным правом собственности, в ключевых секторах, таких как компьютеры и телекоммуникации. Соглашения также должны открыть новые возможности для инвестиций ЕС в Индонезию, особенно в стратегические секторы (электромобили, электроника и фармацевтика), а также для защиты интеллектуальной собственности (товарные знаки). "Согласованные проекты текстов будут опубликованы в ближайшее время. Они пройдут юридическую проверку и будут переведены на все официальные языки ЕС. Затем Еврокомиссия представит Совету ЕС предложение о подписании. После одобрения Совет ЕС и Индонезия смогут подписать соглашения. После подписания тексты будут переданы в Европейский парламент для одобрения. После одобрения Европейским парламентом и ратификации Индонезией CEPA и IPA вступят в силу", - пояснили в Еврокомиссии. Переговоры по соглашениям о свободной торговле между ЕС и Индонезией велись с 2016 года.

