Госсекретарь США высказался о мирном соглашении по Украине

МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в эфире NBC News, что Украина должна согласиться с условиями, предложенными в ходе переговоров по урегулированию конфликта."Украинцы должны согласиться на сделку о мире", — отметил он.Рубио также подчеркнул, что разрешение данного конфликта является приоритетом для президента США Дональда Трампа. Однако он добавил, что Соединенные Штаты могут в конечном счёте выйти из переговорного процесса.В августе глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсудить с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в различных форматах. Москва до сих пор не получила от Киева согласия на создание трёх рабочих групп для более детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, предложенного российской стороной на переговорах в Стамбуле. Кроме того, Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина посетить Москву для участия в переговорах.

