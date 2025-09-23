https://1prime.ru/20250923/ssha-862655917.html
Эксперт указал на двойные стандарты США в отношении ООН
Эксперт указал на двойные стандарты США в отношении ООН - 23.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт указал на двойные стандарты США в отношении ООН
США всегда придерживались двойных стандартов в отношении ООН и связанных с ней принципов, заявил газете Financial Times бывший глава Программы развития ООН лорд | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T12:28+0300
2025-09-23T12:28+0300
2025-09-23T12:28+0300
политика
сша
оон
дональд трамп
вашингтон
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859973314_0:119:3219:1930_1920x0_80_0_0_f561153cb836597982d441175ac014f3.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. США всегда придерживались двойных стандартов в отношении ООН и связанных с ней принципов, заявил газете Financial Times бывший глава Программы развития ООН лорд Марк Мэллок-Браун. "США придерживались двойных стандартов на протяжении всего существования ООН. Но они продолжали поддерживать организацию и стремились представить свою внешнюю политику как соответствующую принципам ООН, даже когда это было далеко не так", - заявил эксперт. Мэллок-Браун при этом отметил, что стилистика дипломатии администрации президента США Дональда Трампа "серьезно усугубила" отношения Вашингтона с всемирной организацией. Также Financial Times отмечает, что, с точки зрения эксперта, при нынешней дистанции, существующей между США и ООН, а также лично Дональдом Трампом и генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем, Китай и набирающие силу страны Глобального Юга стремятся занять лидерские позиции в этой структуре. Юбилейная 80-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась 9 сентября. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября.
https://1prime.ru/20250923/ukraina-862651053.html
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859973314_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_0d7e6234e306d7db06b6f83c5e2a1136.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, оон, дональд трамп, вашингтон, мировая экономика
Политика, США, ООН, Дональд Трамп, ВАШИНГТОН, Мировая экономика
Эксперт указал на двойные стандарты США в отношении ООН
Мэллок-Браун: США всегда придерживались двойных стандартов в отношении ООН
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ.
США всегда придерживались двойных стандартов в отношении ООН и связанных с ней принципов, заявил газете Financial Times
бывший глава Программы развития ООН лорд Марк Мэллок-Браун.
"США придерживались двойных стандартов на протяжении всего существования ООН. Но они продолжали поддерживать организацию и стремились представить свою внешнюю политику как соответствующую принципам ООН, даже когда это было далеко не так", - заявил эксперт.
Мэллок-Браун при этом отметил, что стилистика дипломатии администрации президента США Дональда Трампа "серьезно усугубила" отношения Вашингтона с всемирной организацией.
Также Financial Times отмечает, что, с точки зрения эксперта, при нынешней дистанции, существующей между США и ООН, а также лично Дональдом Трампом и генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем, Китай и набирающие силу страны Глобального Юга стремятся занять лидерские позиции в этой структуре.
Юбилейная 80-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась 9 сентября. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября.
СМИ выяснили, чем может обернуться для Украины сокращение помощи США