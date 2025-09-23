Эксперт указал на двойные стандарты США в отношении ООН

https://1prime.ru/20250923/ssha-862655917.html

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. США всегда придерживались двойных стандартов в отношении ООН и связанных с ней принципов, заявил газете Financial Times бывший глава Программы развития ООН лорд Марк Мэллок-Браун. "США придерживались двойных стандартов на протяжении всего существования ООН. Но они продолжали поддерживать организацию и стремились представить свою внешнюю политику как соответствующую принципам ООН, даже когда это было далеко не так", - заявил эксперт. Мэллок-Браун при этом отметил, что стилистика дипломатии администрации президента США Дональда Трампа "серьезно усугубила" отношения Вашингтона с всемирной организацией. Также Financial Times отмечает, что, с точки зрения эксперта, при нынешней дистанции, существующей между США и ООН, а также лично Дональдом Трампом и генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем, Китай и набирающие силу страны Глобального Юга стремятся занять лидерские позиции в этой структуре. Юбилейная 80-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась 9 сентября. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября.

