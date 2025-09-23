Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зампостпреда США рассказала о темах разговора на полях Генассамблеи ООН - 23.09.2025
Политика
Зампостпреда США рассказала о темах разговора на полях Генассамблеи ООН
2025-09-23T16:23+0300
2025-09-23T16:23+0300
политика
оон
сша
дональд трамп
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. США будут на Генассамблее ООН говорить о реформах и эффективности организации, заявила номинированная на пост заместителя постпреда Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Тэмми Брюс. "Президент (США Дональд Трамп) любит Нью-Йорк, признает важность ООН, совместную работу в мире, но это должно быть эффективно, функционально и доходить до людей. Мы беспокоимся, поэтому вы услышите сообщения о реформах, восстановлении", - сказала Брюс журналистам на входе в штаб-квартиру Всемирной Организации.
оон, сша, дональд трамп
Политика, ООН, США, Дональд Трамп
16:23 23.09.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев
"Флаг у Штаб-квартиры ООН. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. США будут на Генассамблее ООН говорить о реформах и эффективности организации, заявила номинированная на пост заместителя постпреда Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Тэмми Брюс.
"Президент (США Дональд Трамп) любит Нью-Йорк, признает важность ООН, совместную работу в мире, но это должно быть эффективно, функционально и доходить до людей. Мы беспокоимся, поэтому вы услышите сообщения о реформах, восстановлении", - сказала Брюс журналистам на входе в штаб-квартиру Всемирной Организации.
