Зампостпреда США рассказала о темах разговора на полях Генассамблеи ООН
Зампостпреда США рассказала о темах разговора на полях Генассамблеи ООН
2025-09-23T16:23+0300
2025-09-23T16:23+0300
2025-09-23T16:23+0300
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. США будут на Генассамблее ООН говорить о реформах и эффективности организации, заявила номинированная на пост заместителя постпреда Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Тэмми Брюс. "Президент (США Дональд Трамп) любит Нью-Йорк, признает важность ООН, совместную работу в мире, но это должно быть эффективно, функционально и доходить до людей. Мы беспокоимся, поэтому вы услышите сообщения о реформах, восстановлении", - сказала Брюс журналистам на входе в штаб-квартиру Всемирной Организации.
