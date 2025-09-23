Более половины американцев считают, что экономика страны движется не туда

https://1prime.ru/20250923/ssha-862681524.html

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Больше половины американцев считают, что экономика страны движется в неправильном направлении, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Рейтер и компанией Ipsos. "Около 54% опрошенных заявили, что экономика государства идет по неверному пути", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает Рейтер, данный показатель увеличивается каждый месяц: в июле и августе он был 52% и 53% соответственно. Кроме того, опрос показал, что только 35% респондентов одобрили действия президента США Дональда Трампа в сфере экономики, а 28% положительно оценили его усилия по снижению стоимости на товары, при этом оба показателя были немного ниже, чем в предыдущих опросах. Опрос проводился три дня, завершившись 21 сентября, в нем приняли участие 1029 человек. Статистическая погрешность составила 3%.

