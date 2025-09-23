Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более половины американцев считают, что экономика страны движется не туда - 23.09.2025
Более половины американцев считают, что экономика страны движется не туда
Более половины американцев считают, что экономика страны движется не туда - 23.09.2025
Более половины американцев считают, что экономика страны движется не туда
Больше половины американцев считают, что экономика страны движется в неправильном направлении, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Рейтер | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T22:53+0300
2025-09-23T22:53+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Больше половины американцев считают, что экономика страны движется в неправильном направлении, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Рейтер и компанией Ipsos. "Около 54% опрошенных заявили, что экономика государства идет по неверному пути", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает Рейтер, данный показатель увеличивается каждый месяц: в июле и августе он был 52% и 53% соответственно. Кроме того, опрос показал, что только 35% респондентов одобрили действия президента США Дональда Трампа в сфере экономики, а 28% положительно оценили его усилия по снижению стоимости на товары, при этом оба показателя были немного ниже, чем в предыдущих опросах. Опрос проводился три дня, завершившись 21 сентября, в нем приняли участие 1029 человек. Статистическая погрешность составила 3%.
сша
мировая экономика, сша, дональд трамп
Мировая экономика, США, Дональд Трамп
22:53 23.09.2025
 
Более половины американцев считают, что экономика страны движется не туда

Порядка 54% американцев считают, что экономика страны идет по неверному пути

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Денежные купюры США. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Больше половины американцев считают, что экономика страны движется в неправильном направлении, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Рейтер и компанией Ipsos.
"Около 54% опрошенных заявили, что экономика государства идет по неверному пути", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечает Рейтер, данный показатель увеличивается каждый месяц: в июле и августе он был 52% и 53% соответственно.
Кроме того, опрос показал, что только 35% респондентов одобрили действия президента США Дональда Трампа в сфере экономики, а 28% положительно оценили его усилия по снижению стоимости на товары, при этом оба показателя были немного ниже, чем в предыдущих опросах.
Опрос проводился три дня, завершившись 21 сентября, в нем приняли участие 1029 человек. Статистическая погрешность составила 3%.
Мировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
