https://1prime.ru/20250923/stoloto-862669126.html

Суд признал общеизвестным в России бренд "Столото"

Суд признал общеизвестным в России бренд "Столото" - 23.09.2025, ПРАЙМ

Суд признал общеизвестным в России бренд "Столото"

Суд по интеллектуальным правам по заявлению крупнейшего в России распространителя государственных лотерей – АО "Технологическая компания "Центр" – признал... | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T17:07+0300

2025-09-23T17:07+0300

2025-09-23T17:07+0300

россия

столото

роспатент

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/83035/66/830356638_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_688d3bfeadeaec405bbc1ee1e24f56ed.jpg

МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам по заявлению крупнейшего в России распространителя государственных лотерей – АО "Технологическая компания "Центр" – признал общеизвестным в России бренд "Столото" для товаров "лотерейные билеты" и двух услуг – по их распространению и продаже, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд отменил в этой части решение отказавшегося это сделать Роспатента. Знак признан общеизвестным для таких товаров, как "лотерейные билеты, включая билеты лотерейные со стираемым слоем/скретч-карты для лотерей", и таких услуг, как "услуги по распространению лотерей" и "услуги розничной продажи лотерейных билетов". В то же время суд, как ранее и Роспатент, отказался присвоить знаку обслуживания "Столото" статус общеизвестного для услуг "организация лотерей". Роспатент в декабре 2024 года пришел к выводу, что ТК "Центр" является распространителем лотерей по договорам с двумя организаторами лотерей – ООО "Спортлото" и ООО "ГСЛ" ("Русское лото") - и, таким образом, не оказывает услуги по организации лотерей, а только по распространению. При этом, установило ведомство, значительная доля билетов – почти 1 миллиард с 2015 по 2022 год – была реализована через магазины, отделения почты, заправки, которые не доводят до потребителей информацию, что продают билеты по договору с ТК "Центр". Информации о ТК "Центр" нет и на самих билетах, в отличие от информации об организаторах, указал Роспатент в решении, которое оспаривала компания. Кроме того, на них используется не обозначение "Столото", которое просит признать общеизвестным заявитель, а обозначение "Столото у нас выигрывают!", говорится в решении. В итоге Роспатент решил, что "не представляется возможным утверждать, что заявленное обозначение "Столото" на испрашиваемую дату 31.12.2021 было узнаваемо и ассоциировалось у потребителей с заявителем АО "ТК "Центр". В отличие от обычного товарного знака, срок действия общеизвестного не ограничен, к нему не предъявляются требования обязательного использования, он не должен продлеваться каждые десять лет и не теряет силу при неиспользовании. Все лотереи в России государственные, их организуют Минфин и Минспорта РФ, а проводятся они под надзором Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ. "Столото" – крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей.

https://1prime.ru/20250922/kola-862608969.html

https://1prime.ru/20250812/sud-860635225.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, столото, роспатент, бизнес