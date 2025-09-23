Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд признал общеизвестным в России бренд "Столото" - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250923/stoloto-862669126.html
Суд признал общеизвестным в России бренд "Столото"
Суд признал общеизвестным в России бренд "Столото" - 23.09.2025, ПРАЙМ
Суд признал общеизвестным в России бренд "Столото"
Суд по интеллектуальным правам по заявлению крупнейшего в России распространителя государственных лотерей – АО "Технологическая компания "Центр" – признал... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T17:07+0300
2025-09-23T17:07+0300
россия
столото
роспатент
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/83035/66/830356638_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_688d3bfeadeaec405bbc1ee1e24f56ed.jpg
МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам по заявлению крупнейшего в России распространителя государственных лотерей – АО "Технологическая компания "Центр" – признал общеизвестным в России бренд "Столото" для товаров "лотерейные билеты" и двух услуг – по их распространению и продаже, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд отменил в этой части решение отказавшегося это сделать Роспатента. Знак признан общеизвестным для таких товаров, как "лотерейные билеты, включая билеты лотерейные со стираемым слоем/скретч-карты для лотерей", и таких услуг, как "услуги по распространению лотерей" и "услуги розничной продажи лотерейных билетов". В то же время суд, как ранее и Роспатент, отказался присвоить знаку обслуживания "Столото" статус общеизвестного для услуг "организация лотерей". Роспатент в декабре 2024 года пришел к выводу, что ТК "Центр" является распространителем лотерей по договорам с двумя организаторами лотерей – ООО "Спортлото" и ООО "ГСЛ" ("Русское лото") - и, таким образом, не оказывает услуги по организации лотерей, а только по распространению. При этом, установило ведомство, значительная доля билетов – почти 1 миллиард с 2015 по 2022 год – была реализована через магазины, отделения почты, заправки, которые не доводят до потребителей информацию, что продают билеты по договору с ТК "Центр". Информации о ТК "Центр" нет и на самих билетах, в отличие от информации об организаторах, указал Роспатент в решении, которое оспаривала компания. Кроме того, на них используется не обозначение "Столото", которое просит признать общеизвестным заявитель, а обозначение "Столото у нас выигрывают!", говорится в решении. В итоге Роспатент решил, что "не представляется возможным утверждать, что заявленное обозначение "Столото" на испрашиваемую дату 31.12.2021 было узнаваемо и ассоциировалось у потребителей с заявителем АО "ТК "Центр". В отличие от обычного товарного знака, срок действия общеизвестного не ограничен, к нему не предъявляются требования обязательного использования, он не должен продлеваться каждые десять лет и не теряет силу при неиспользовании. Все лотереи в России государственные, их организуют Минфин и Минспорта РФ, а проводятся они под надзором Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ. "Столото" – крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей.
https://1prime.ru/20250922/kola-862608969.html
https://1prime.ru/20250812/sud-860635225.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83035/66/830356638_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_2d391bbae9abbf94cb7ecf25e1186a66.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, столото, роспатент, бизнес
РОССИЯ, Столото, Роспатент, Бизнес
17:07 23.09.2025
 
Суд признал общеизвестным в России бренд "Столото"

Суд по интеллектуальным правам признал общеизвестным в России бренд "Столото"

Столото
Столото
Столото. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам по заявлению крупнейшего в России распространителя государственных лотерей – АО "Технологическая компания "Центр" – признал общеизвестным в России бренд "Столото" для товаров "лотерейные билеты" и двух услуг – по их распространению и продаже, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд отменил в этой части решение отказавшегося это сделать Роспатента. Знак признан общеизвестным для таких товаров, как "лотерейные билеты, включая билеты лотерейные со стираемым слоем/скретч-карты для лотерей", и таких услуг, как "услуги по распространению лотерей" и "услуги розничной продажи лотерейных билетов".
Покупатель держит банку с напитком компании Coca-Cola - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Компания The Coca-Cola подала в суд на ООО "Кока-Кола Компании"
Вчера, 11:06
В то же время суд, как ранее и Роспатент, отказался присвоить знаку обслуживания "Столото" статус общеизвестного для услуг "организация лотерей".
Роспатент в декабре 2024 года пришел к выводу, что ТК "Центр" является распространителем лотерей по договорам с двумя организаторами лотерей – ООО "Спортлото" и ООО "ГСЛ" ("Русское лото") - и, таким образом, не оказывает услуги по организации лотерей, а только по распространению. При этом, установило ведомство, значительная доля билетов – почти 1 миллиард с 2015 по 2022 год – была реализована через магазины, отделения почты, заправки, которые не доводят до потребителей информацию, что продают билеты по договору с ТК "Центр".
Информации о ТК "Центр" нет и на самих билетах, в отличие от информации об организаторах, указал Роспатент в решении, которое оспаривала компания. Кроме того, на них используется не обозначение "Столото", которое просит признать общеизвестным заявитель, а обозначение "Столото у нас выигрывают!", говорится в решении.
В итоге Роспатент решил, что "не представляется возможным утверждать, что заявленное обозначение "Столото" на испрашиваемую дату 31.12.2021 было узнаваемо и ассоциировалось у потребителей с заявителем АО "ТК "Центр".
В отличие от обычного товарного знака, срок действия общеизвестного не ограничен, к нему не предъявляются требования обязательного использования, он не должен продлеваться каждые десять лет и не теряет силу при неиспользовании.
Все лотереи в России государственные, их организуют Минфин и Минспорта РФ, а проводятся они под надзором Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ. "Столото" – крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей.
Пункт продажи лотерейных билетов - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
Оператор "Столото" отсудил бренд Rapido у французской лотерейной компании
12 августа, 15:04
 
РОССИЯСтолотоРоспатентБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала