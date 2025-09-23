Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд зарегистрировал иск об изъятии имущества у судьи Момотова - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250923/sud-862668385.html
Суд зарегистрировал иск об изъятии имущества у судьи Момотова
Суд зарегистрировал иск об изъятии имущества у судьи Момотова - 23.09.2025, ПРАЙМ
Суд зарегистрировал иск об изъятии имущества у судьи Момотова
Останкинский суд Москвы зарегистрировал иск об изъятии имущества у судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, сообщили РИА Новости в суде. | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T16:54+0300
2025-09-23T16:54+0300
верховный суд
общество
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/76423/65/764236542_0:39:1500:883_1920x0_80_0_0_4f666d72db902a4748fea0d87748f677.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Останкинский суд Москвы зарегистрировал иск об изъятии имущества у судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, сообщили РИА Новости в суде. "Исковое заявление Генеральной прокуратуры РФ к Момотову В.В. поступило в суд", - сказали в суде.
https://1prime.ru/20250922/arest-862636849.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76423/65/764236542_123:0:1456:1000_1920x0_80_0_0_08bdb8b3b4839cfe3088aabd55513f84.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
верховный суд, общество , москва
Верховный суд, Общество , МОСКВА
16:54 23.09.2025
 
Суд зарегистрировал иск об изъятии имущества у судьи Момотова

Суд Москвы зарегистрировал иск об изъятии имущества у судьи Верховного суда Момотова

© fotolia.com / Sebastian Duda#Суд
#Суд - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
#Суд. Архивное фото
© fotolia.com / Sebastian Duda
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Останкинский суд Москвы зарегистрировал иск об изъятии имущества у судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, сообщили РИА Новости в суде.
"Исковое заявление Генеральной прокуратуры РФ к Момотову В.В. поступило в суд", - сказали в суде.
Cуд - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Суд арестовал имущество экс-зампреда правительства Ивановской области
Вчера, 21:00
 
Верховный судОбществоМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала