https://1prime.ru/20250923/sud-862668385.html
Суд зарегистрировал иск об изъятии имущества у судьи Момотова
Суд зарегистрировал иск об изъятии имущества у судьи Момотова - 23.09.2025, ПРАЙМ
Суд зарегистрировал иск об изъятии имущества у судьи Момотова
Останкинский суд Москвы зарегистрировал иск об изъятии имущества у судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, сообщили РИА Новости в суде. | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T16:54+0300
2025-09-23T16:54+0300
2025-09-23T16:54+0300
верховный суд
общество
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/76423/65/764236542_0:39:1500:883_1920x0_80_0_0_4f666d72db902a4748fea0d87748f677.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Останкинский суд Москвы зарегистрировал иск об изъятии имущества у судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, сообщили РИА Новости в суде. "Исковое заявление Генеральной прокуратуры РФ к Момотову В.В. поступило в суд", - сказали в суде.
https://1prime.ru/20250922/arest-862636849.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76423/65/764236542_123:0:1456:1000_1920x0_80_0_0_08bdb8b3b4839cfe3088aabd55513f84.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
верховный суд, общество , москва
Верховный суд, Общество , МОСКВА
Суд зарегистрировал иск об изъятии имущества у судьи Момотова
Суд Москвы зарегистрировал иск об изъятии имущества у судьи Верховного суда Момотова