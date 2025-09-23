https://1prime.ru/20250923/sud-862680616.html

Суд рассмотрит иск "Газпром экспорта" к австрийской OMV 16 октября

Суд рассмотрит иск "Газпром экспорта" к австрийской OMV 16 октября

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16 октября рассмотрит иск компании "Газпром экспорт" к OMV Gas Marketing & Trading GmbH, дочерней структуре австрийской OMV, следует из материалов дела. "Принять к производству заявление (исковое заявление). Назначить предварительное судебное заседание. Назначить дело к судебному разбирательству... Дата и время судебного заседания 16.10.2025 14.25", – сообщается в карточке дела. Исковые требования пока не уточняются. Как сообщалось в картотеке арбитражных дел, Верховный суд (ВС) РФ в декабре 2024 года отказал компании OMV Gas Marketing & Trading GmbH в пересмотре решений нижестоящих судов о запрете продолжать разбирательство с "Газпром экспортом" в арбитражном институте при торговой палате Стокгольма. Ранее в сентябре 2024 года арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе майское определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, принятое по иску "Газпром экспорта" к OMV Gas Marketing & Trading. Согласно этому судебному акту, в случае нарушения запрета на спор с бывшим российским партнером за рубежом "дочке" OMV придется выплатить "Газпром экспорту" около 575 миллионов евро. OMV в январе 2023 года инициировала арбитраж в Стокгольме в отношении контракта на поставку газа в Австрию, требуя возмещения ущерба от "Газпром экспорта" в связи с "непредсказуемыми поставками" по этому контракту, заключенному в 2006 году и истекающему в 2040 году. "Газпром экспорт" прекратил подавать газ в адрес OMV с 16 ноября 2024 года после другого решения Стокгольмского арбитража – о присуждении австрийской компании 230 миллионов евро за недопоставки газа "Газпром экспортом" по "немецкому" контракту. OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Тогда поставки газа "Газпромом" прекратились в результате невыполнения австрийской компанией платежных обязательств. Затем, 11 декабря, OMV расторгла долгосрочный контракт на поставку газа в Австрию якобы "в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств" со стороны "Газпром экспорта".

