Глава ЛНР доложил Путину о мерах поддержки участников СВО в региона - 23.09.2025
Глава ЛНР доложил Путину о мерах поддержки участников СВО в региона
МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Различные меры поддержки в ЛНР в 2025 году были оказаны 12 тысячам участников СВО и их родственникам, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "В 2025 году различные меры поддержки были оказаны 12 тысячам участников СВО и их родственникам. В сентябре мы открыли новый офис фонда "Защитники Отечества", который, скажем так, более адаптирован под наших военных, под наших ребят: пандусы, передвижения всевозможные, перила и так далее", - сказал Пасечник.
лнр, владимир путин, россия
ЛНР, Владимир Путин, РОССИЯ
14:24 23.09.2025 (обновлено: 14:42 23.09.2025)
 
Глава ЛНР доложил Путину о мерах поддержки участников СВО в региона

Пасечник: меры поддержки в ЛНР в 2025 году были оказаны 12 тысячам участников СВО

МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Различные меры поддержки в ЛНР в 2025 году были оказаны 12 тысячам участников СВО и их родственникам, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"В 2025 году различные меры поддержки были оказаны 12 тысячам участников СВО и их родственникам. В сентябре мы открыли новый офис фонда "Защитники Отечества", который, скажем так, более адаптирован под наших военных, под наших ребят: пандусы, передвижения всевозможные, перила и так далее", - сказал Пасечник.
Глава ЛНР доложил Путину об обстановке в регионе
