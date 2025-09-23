https://1prime.ru/20250923/svo-862661655.html

Глава ЛНР доложил Путину о мерах поддержки участников СВО в региона

МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Различные меры поддержки в ЛНР в 2025 году были оказаны 12 тысячам участников СВО и их родственникам, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "В 2025 году различные меры поддержки были оказаны 12 тысячам участников СВО и их родственникам. В сентябре мы открыли новый офис фонда "Защитники Отечества", который, скажем так, более адаптирован под наших военных, под наших ребят: пандусы, передвижения всевозможные, перила и так далее", - сказал Пасечник.

