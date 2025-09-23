https://1prime.ru/20250923/svr-862653015.html
СВР рассказала о подготовке ЕС "десанта" в Одесскую область
2025-09-23T11:20+0300
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Брюссельские евробюрократы полны решимости удержать Молдавию в русле своей русофобской политики, в том числе с помощью введения войск и оккупации страны, готовится "десант" в Одесскую область Украины для устрашения Приднестровья, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. "По поступающей в СВР информации, брюссельские евробюрократы полны решимости удержать Молдавию в русле своей русофобской политики. Делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны", - говорится в сообщении пресс-бюро. Отмечается, что сейчас, по данным СВР, осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ. "Готовится натовский "десант" в Одесскую область Украины для устрашения Приднестровья", - добавили в пресс-бюро.
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Брюссельские евробюрократы полны решимости удержать Молдавию в русле своей русофобской политики, в том числе с помощью введения войск и оккупации страны, готовится "десант" в Одесскую область Украины для устрашения Приднестровья, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"По поступающей в СВР информации, брюссельские евробюрократы полны решимости удержать Молдавию в русле своей русофобской политики. Делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны", - говорится в сообщении пресс-бюро.
Отмечается, что сейчас, по данным СВР, осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ.
"Готовится натовский "десант" в Одесскую область Украины для устрашения Приднестровья", - добавили в пресс-бюро.
