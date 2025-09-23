Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СВР рассказала о подготовке ЕС "десанта" в Одесскую область - 23.09.2025
СВР рассказала о подготовке ЕС "десанта" в Одесскую область
СВР рассказала о подготовке ЕС "десанта" в Одесскую область
Брюссельские евробюрократы полны решимости удержать Молдавию в русле своей русофобской политики, в том числе с помощью введения войск и оккупации страны,... | 23.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Брюссельские евробюрократы полны решимости удержать Молдавию в русле своей русофобской политики, в том числе с помощью введения войск и оккупации страны, готовится "десант" в Одесскую область Украины для устрашения Приднестровья, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. "По поступающей в СВР информации, брюссельские евробюрократы полны решимости удержать Молдавию в русле своей русофобской политики. Делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны", - говорится в сообщении пресс-бюро. Отмечается, что сейчас, по данным СВР, осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ. "Готовится натовский "десант" в Одесскую область Украины для устрашения Приднестровья", - добавили в пресс-бюро.
11:20 23.09.2025
 
СВР рассказала о подготовке ЕС "десанта" в Одесскую область

СВР: ЕС готовит "десант" в Одесскую область для устрашения Приднестровья

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Брюссельские евробюрократы полны решимости удержать Молдавию в русле своей русофобской политики, в том числе с помощью введения войск и оккупации страны, готовится "десант" в Одесскую область Украины для устрашения Приднестровья, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"По поступающей в СВР информации, брюссельские евробюрократы полны решимости удержать Молдавию в русле своей русофобской политики. Делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны", - говорится в сообщении пресс-бюро.
Отмечается, что сейчас, по данным СВР, осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ.
"Готовится натовский "десант" в Одесскую область Украины для устрашения Приднестровья", - добавили в пресс-бюро.
