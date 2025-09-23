https://1prime.ru/20250923/tokaev-862681704.html
Казахстан наблюдает политическую ангажированность инвестиционных потоков
АСТАНА, 23 сен - ПРАЙМ. Астана наблюдает политическую ангажированность инвестиционных потоков, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на генральной ассамблее ООН. "Мы наблюдаем растущую фрагментацию и политическую ангажированность инвестиционных потоков. В результате объем прямых иностранных инвестиций в мире в прошлом году сократился до 1,5 триллиона долларов. Казахстан решительно выступает за расширение международного сотрудничества в области инвестиций. За 30 лет независимости в нашу экономику было привлечено более 400 миллиардов долларов", - сказал Токаев. Токаев с 21 по 23 сентября находится с рабочим визитом в Нью-Йорке, где принимает участие в юбилейной 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, начавшейся во вторник. В рамках визита он также провел встречу с генесеком ООН Антониу Гуттерешем, главами ряда государств и представителями американского бизнеса.
