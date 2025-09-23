https://1prime.ru/20250923/tokaev-862681704.html

Казахстан наблюдает политическую ангажированность инвестиционных потоков

Казахстан наблюдает политическую ангажированность инвестиционных потоков - 23.09.2025, ПРАЙМ

Казахстан наблюдает политическую ангажированность инвестиционных потоков

Астана наблюдает политическую ангажированность инвестиционных потоков, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на генральной... | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T23:16+0300

2025-09-23T23:16+0300

2025-09-23T23:16+0300

россия

мировая экономика

казахстан

астана

нью-йорк

касым-жомарт токаев

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/75901/98/759019803_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_4bda355b9df275d11736d6b306c2e671.jpg

АСТАНА, 23 сен - ПРАЙМ. Астана наблюдает политическую ангажированность инвестиционных потоков, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на генральной ассамблее ООН. "Мы наблюдаем растущую фрагментацию и политическую ангажированность инвестиционных потоков. В результате объем прямых иностранных инвестиций в мире в прошлом году сократился до 1,5 триллиона долларов. Казахстан решительно выступает за расширение международного сотрудничества в области инвестиций. За 30 лет независимости в нашу экономику было привлечено более 400 миллиардов долларов", - сказал Токаев. Токаев с 21 по 23 сентября находится с рабочим визитом в Нью-Йорке, где принимает участие в юбилейной 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, начавшейся во вторник. В рамках визита он также провел встречу с генесеком ООН Антониу Гуттерешем, главами ряда государств и представителями американского бизнеса.

https://1prime.ru/20250922/amazon-862633209.html

казахстан

астана

нью-йорк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, казахстан, астана, нью-йорк, касым-жомарт токаев, оон