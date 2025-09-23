Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
23.09.2025
Казахстан наблюдает политическую ангажированность инвестиционных потоков
Казахстан наблюдает политическую ангажированность инвестиционных потоков
АСТАНА, 23 сен - ПРАЙМ. Астана наблюдает политическую ангажированность инвестиционных потоков, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на генральной ассамблее ООН. "Мы наблюдаем растущую фрагментацию и политическую ангажированность инвестиционных потоков. В результате объем прямых иностранных инвестиций в мире в прошлом году сократился до 1,5 триллиона долларов. Казахстан решительно выступает за расширение международного сотрудничества в области инвестиций. За 30 лет независимости в нашу экономику было привлечено более 400 миллиардов долларов", - сказал Токаев. Токаев с 21 по 23 сентября находится с рабочим визитом в Нью-Йорке, где принимает участие в юбилейной 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, начавшейся во вторник. В рамках визита он также провел встречу с генесеком ООН Антониу Гуттерешем, главами ряда государств и представителями американского бизнеса.
РОССИЯ, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, Астана, Нью-Йорк, Касым-Жомарт Токаев, ООН
23:16 23.09.2025
 
© flickr.com / sly06Флаг Казахстана
Флаг Казахстана. Архивное фото
АСТАНА, 23 сен - ПРАЙМ. Астана наблюдает политическую ангажированность инвестиционных потоков, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на генральной ассамблее ООН.
"Мы наблюдаем растущую фрагментацию и политическую ангажированность инвестиционных потоков. В результате объем прямых иностранных инвестиций в мире в прошлом году сократился до 1,5 триллиона долларов. Казахстан решительно выступает за расширение международного сотрудничества в области инвестиций. За 30 лет независимости в нашу экономику было привлечено более 400 миллиардов долларов", - сказал Токаев.
Токаев с 21 по 23 сентября находится с рабочим визитом в Нью-Йорке, где принимает участие в юбилейной 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, начавшейся во вторник. В рамках визита он также провел встречу с генесеком ООН Антониу Гуттерешем, главами ряда государств и представителями американского бизнеса.
