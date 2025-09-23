https://1prime.ru/20250923/tokaev-862682379.html
Токаев оценил экспортный зерновой потенциал Казахстана
Токаев оценил экспортный зерновой потенциал Казахстана - 23.09.2025, ПРАЙМ
Токаев оценил экспортный зерновой потенциал Казахстана
Экспортный зерновой потенциал Казахстана оценивается в 12 миллионов тонн, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T23:25+0300
2025-09-23T23:25+0300
2025-09-23T23:25+0300
сельское хозяйство
россия
казахстан
азия
европа
касым-жомарт токаев
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861561044_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_32603ed9c22a960d614ce95bb577d163.jpg
АСТАНА, 23 сен - ПРАЙМ. Экспортный зерновой потенциал Казахстана оценивается в 12 миллионов тонн, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на генеральной ассамблее ООН. "Сельское хозяйство является ещё одной движущей силой нашего развития с огромным потенциалом для мировых рынков. Экспортный зерновой потенциал Казахстана оценивается в 12 миллионов тонн, охватывая большое количество международных рынков и создавая новые возможности для расширения торговли за счёт улучшения транспортного сообщения", - сказал Токаев. Он добавил, что расположенный в самом центре Евразии Казахстан призван играть ключевую роль в качестве логистического хаба, обслуживающего 80% всего сухопутного транзита между Азией и Европой. "Мы инвестируем десятки миллиардов долларов в транспортную и транзитную инфраструктуру, включая инициативу "Один пояс, один путь", транспортный коридор "Север-Юг" и Транскаспийский транзитный коридор. Казахстан продолжит развивать региональные цепочки поставок, которые являются сердцем формирующейся глобальной транспортной сети. К 2029 году мы планируем построить 5 тысяч километров новых железнодорожных линий", - отметил казахстанский президент. Касым-Жомарт Токаев заявил, что экономика Казахстана демонстрирует устойчивость и стабильность, ожидается, что в 2025 году экономический рост республики превысит 6%. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с 21 по 23 сентября находится с рабочим визитом в Нью-Йорке, где принимает участие в юбилейной 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, начавшейся во вторник. В рамках визита он также провёл встречу с генсеком ООН Антониу Гуттерешем, главами ряда государств и представителями американского бизнеса.
https://1prime.ru/20250905/minselkhoz-861836662.html
казахстан
азия
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861561044_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_851560b7f9ac1d9b6f8627954d6cc634.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, казахстан, азия, европа, касым-жомарт токаев, оон
Сельское хозяйство, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, АЗИЯ, ЕВРОПА, Касым-Жомарт Токаев, ООН
Токаев оценил экспортный зерновой потенциал Казахстана
Токаев: экспортный зерновой потенциал Казахстана оценивается в 12 млн тонн
АСТАНА, 23 сен - ПРАЙМ. Экспортный зерновой потенциал Казахстана оценивается в 12 миллионов тонн, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на генеральной ассамблее ООН.
"Сельское хозяйство является ещё одной движущей силой нашего развития с огромным потенциалом для мировых рынков. Экспортный зерновой потенциал Казахстана
оценивается в 12 миллионов тонн, охватывая большое количество международных рынков и создавая новые возможности для расширения торговли за счёт улучшения транспортного сообщения", - сказал Токаев
.
Он добавил, что расположенный в самом центре Евразии Казахстан призван играть ключевую роль в качестве логистического хаба, обслуживающего 80% всего сухопутного транзита между Азией
и Европой
.
"Мы инвестируем десятки миллиардов долларов в транспортную и транзитную инфраструктуру, включая инициативу "Один пояс, один путь", транспортный коридор "Север-Юг" и Транскаспийский транзитный коридор. Казахстан продолжит развивать региональные цепочки поставок, которые являются сердцем формирующейся глобальной транспортной сети. К 2029 году мы планируем построить 5 тысяч километров новых железнодорожных линий", - отметил казахстанский президент.
Касым-Жомарт Токаев заявил, что экономика Казахстана демонстрирует устойчивость и стабильность, ожидается, что в 2025 году экономический рост республики превысит 6%.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с 21 по 23 сентября находится с рабочим визитом в Нью-Йорке
, где принимает участие в юбилейной 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН
, начавшейся во вторник. В рамках визита он также провёл встречу с генсеком ООН Антониу Гуттерешем, главами ряда государств и представителями американского бизнеса.
Россия собрала уже 100 миллионов тонн зерна нового урожая