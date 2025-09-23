https://1prime.ru/20250923/tokaev-862682379.html

Токаев оценил экспортный зерновой потенциал Казахстана

АСТАНА, 23 сен - ПРАЙМ. Экспортный зерновой потенциал Казахстана оценивается в 12 миллионов тонн, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на генеральной ассамблее ООН. "Сельское хозяйство является ещё одной движущей силой нашего развития с огромным потенциалом для мировых рынков. Экспортный зерновой потенциал Казахстана оценивается в 12 миллионов тонн, охватывая большое количество международных рынков и создавая новые возможности для расширения торговли за счёт улучшения транспортного сообщения", - сказал Токаев. Он добавил, что расположенный в самом центре Евразии Казахстан призван играть ключевую роль в качестве логистического хаба, обслуживающего 80% всего сухопутного транзита между Азией и Европой. "Мы инвестируем десятки миллиардов долларов в транспортную и транзитную инфраструктуру, включая инициативу "Один пояс, один путь", транспортный коридор "Север-Юг" и Транскаспийский транзитный коридор. Казахстан продолжит развивать региональные цепочки поставок, которые являются сердцем формирующейся глобальной транспортной сети. К 2029 году мы планируем построить 5 тысяч километров новых железнодорожных линий", - отметил казахстанский президент. Касым-Жомарт Токаев заявил, что экономика Казахстана демонстрирует устойчивость и стабильность, ожидается, что в 2025 году экономический рост республики превысит 6%. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с 21 по 23 сентября находится с рабочим визитом в Нью-Йорке, где принимает участие в юбилейной 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, начавшейся во вторник. В рамках визита он также провёл встречу с генсеком ООН Антониу Гуттерешем, главами ряда государств и представителями американского бизнеса.

