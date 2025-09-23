https://1prime.ru/20250923/toplivo-862661155.html

В Минэнерго оценили обеспеченность внутреннего рынка страны топливом

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Все меры для того, чтобы обеспечить полное обеспечение внутреннего рынка топливом, будут приняты, в том числе дополнительные ограничения на вывоз, если потребуется, заявил журналистам первый замминистра энергетики Павел Сорокин. "Все необходимые меры для того, чтобы обеспечить полное обеспечение рынка, будут приняты. Если это потребует дополнительные ограничения на вывоз, то эти ограничения тоже могут быть", - ответил он на вопрос о возможности продления запрета на экспорт бензина для производителей. Сорокин добавил, что ситуация на рынке топлива находится на контроле правительства, рынок "полностью будет обеспечен всем необходимым". Правительство России обсуждает продление на октябрь эмбарго на вывоз бензина за рубеж для нефтяных компаний, также рассматривает возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива, ранее в пятницу сообщил РИА Новости источник в отрасли. Кабмин РФ ранее продлил на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров. Предполагалось, что в октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год). Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Пояснялось, что ограничения введены для сохранения "стабильной ситуации" в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.

