Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минэнерго оценили обеспеченность внутреннего рынка страны топливом - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250923/toplivo-862661155.html
В Минэнерго оценили обеспеченность внутреннего рынка страны топливом
В Минэнерго оценили обеспеченность внутреннего рынка страны топливом - 23.09.2025, ПРАЙМ
В Минэнерго оценили обеспеченность внутреннего рынка страны топливом
Все меры для того, чтобы обеспечить полное обеспечение внутреннего рынка топливом, будут приняты, в том числе дополнительные ограничения на вывоз, если... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T14:09+0300
2025-09-23T14:09+0300
энергетика
рф
топливо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423619_0:171:3034:1878_1920x0_80_0_0_5d720feecfb6cce11e315bbd1e3f2b29.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Все меры для того, чтобы обеспечить полное обеспечение внутреннего рынка топливом, будут приняты, в том числе дополнительные ограничения на вывоз, если потребуется, заявил журналистам первый замминистра энергетики Павел Сорокин. "Все необходимые меры для того, чтобы обеспечить полное обеспечение рынка, будут приняты. Если это потребует дополнительные ограничения на вывоз, то эти ограничения тоже могут быть", - ответил он на вопрос о возможности продления запрета на экспорт бензина для производителей. Сорокин добавил, что ситуация на рынке топлива находится на контроле правительства, рынок "полностью будет обеспечен всем необходимым". Правительство России обсуждает продление на октябрь эмбарго на вывоз бензина за рубеж для нефтяных компаний, также рассматривает возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива, ранее в пятницу сообщил РИА Новости источник в отрасли. Кабмин РФ ранее продлил на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров. Предполагалось, что в октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год). Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Пояснялось, что ограничения введены для сохранения "стабильной ситуации" в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.
https://1prime.ru/20250922/nikitin-862642646.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423619_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_35202d960b002627fc7ff4cad927d96c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, топливо
Энергетика, РФ, топливо
14:09 23.09.2025
 
В Минэнерго оценили обеспеченность внутреннего рынка страны топливом

Минэнерго: российский рынок будет полностью обеспечен топливом

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля топливом
Заправка автомобиля топливом - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Заправка автомобиля топливом. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Все меры для того, чтобы обеспечить полное обеспечение внутреннего рынка топливом, будут приняты, в том числе дополнительные ограничения на вывоз, если потребуется, заявил журналистам первый замминистра энергетики Павел Сорокин.
"Все необходимые меры для того, чтобы обеспечить полное обеспечение рынка, будут приняты. Если это потребует дополнительные ограничения на вывоз, то эти ограничения тоже могут быть", - ответил он на вопрос о возможности продления запрета на экспорт бензина для производителей.
Сорокин добавил, что ситуация на рынке топлива находится на контроле правительства, рынок "полностью будет обеспечен всем необходимым".
Правительство России обсуждает продление на октябрь эмбарго на вывоз бензина за рубеж для нефтяных компаний, также рассматривает возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива, ранее в пятницу сообщил РИА Новости источник в отрасли.
Кабмин РФ ранее продлил на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров. Предполагалось, что в октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Пояснялось, что ограничения введены для сохранения "стабильной ситуации" в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.
Заправка автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Нижегородский губернатор назвал сроки стабилизации ситуации с топливом
Вчера, 23:20
 
ЭнергетикаРФтопливо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала