В США совершили нападение на вертолет с Трампом на борту

В США совершили нападение на вертолет с Трампом на борту

МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Неизвестный пытался устроить катастрофу с вертолетом, на борту которого находился президент США Дональд Трамп. Мужчина пытался ослепить пилота лазерной указкой, как сообщает телеканал NBC News ссылаясь на документы дела. Как указано в источнике, происшествие случилось вечером в субботу. Офицер Секретной службы Диего Сантьяго заметил на Конститьюшн-авеню человека с подозрительным поведением, который наблюдал за президентским вертолетом. "Сантьяго подошел к мужчине, позже опознанному как Джейкоб Сэмюэл Уинклер, который направил красный лазерный указатель в сторону Marine One (Президентского борта. — Прим. Ред.) и включил красную лазерную указку", — говорится в сообщении. Сантьяго конфисковал лазерное устройство и надел на Уинклера наручники. При обыске у подозреваемого также обнаружили нож. На допросе задержанный утверждал, что направил лазер на вертолет, полагая, что это безвредно. По его словам, он часто направляет лазер на другие объекты, такие как дорожные знаки. В материалах дела отмечается, что действия Уинклера потенциально могли вызвать мгновенную потерю зрения у пилота и его дезориентацию, что особенно опасно при полетах на низких высотах в условиях большого количества других вертолетов. Это создавало риск столкновения президентского борта в воздушном пространстве. Подозреваемому грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы и штраф размером 250 тысяч долларов. Ранее, в пятницу, газета Daily Mail, ссылаясь на пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, сообщила, что вертолет президента был вынужден совершить посадку в Лондоне после возвращения из визита к британскому премьеру Кирас Стармера. Это не единственный случай с воздушным транспортом во время визита Трампа в Великобританию. Агентство Bloomberg также информирует, что по пути в страну президентский самолет опасно приблизился к гражданскому авиалайнеру, однако авария была предотвращена.

