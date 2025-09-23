https://1prime.ru/20250923/tramp-862652610.html

Эксперт в США объяснил, почему Трамп не сможет отказаться от продления ДСНВ

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не может отказаться от предложения президента России Владимира Путина продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на год, он принесет всем только пользу и не потребует затрат, заявил директор неправительственной организации Группа изучения Лос-Аламоса Грег Мелло. В понедельник Путин заявил о том, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Глава российского государства указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. "Трамп не может отказаться от предложения Путина, не запятнав репутацию внутри страны и за рубежом. Не стоит и раздумывать над тем, принять ли предложение… или нет, - все будут в выигрыше и не понесут затрат. Президент Трамп, пожалуйста, примите это предложение и учитывайте его", - попросил Мелло в заявлении на сайте Группы. Также Мелло сообщил, что продление договора может стать полезным сигналом как для европейских и британских милитаристов, которые изо всех сил стараются затянуть военный конфликт на Украине, так и для "американских ядерных ястребов", полагающих, что они могут втянуть Трампа в программы, стоящие миллиарды долларов в год. Действие российско-американского соглашения истекает 5 февраля 2026 года, и до последнего времени между Москвой и Вашингтоном отсутствовал диалог относительно перспектив его продления.

