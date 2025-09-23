https://1prime.ru/20250923/tramp-862664913.html

Эксперт рассказал, на что может пойти Трамп на встрече с Зеленским

Эксперт рассказал, на что может пойти Трамп на встрече с Зеленским - 23.09.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, на что может пойти Трамп на встрече с Зеленским

Президент США Дональд Трамп может угрожать Владимиру Зеленскому и оказать на него давление, чтобы он пошел на перемирие с российской стороной, поделился мнением | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T15:32+0300

2025-09-23T15:32+0300

2025-09-23T15:32+0300

политика

сша

украина

владимир зеленский

дональд трамп

оон

рф

сергей лавров

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860878826_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_1717202b1a049f7281550f8d86890cae.jpg

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может угрожать Владимиру Зеленскому и оказать на него давление, чтобы он пошел на перемирие с российской стороной, поделился мнением с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. "Трамп может угрожать Зеленскому, он может надавить на Зеленского, прекратить поставки (вооружения – ред.), финансовую и экономическую помощь, и в этом случае Зеленский будет вынужден идти на какие-то уступки или шаги", - заявил Безпалько, отвечая на вопрос о возможных действиях Трампа для решения украинского конфликта, кроме предоставления гарантий безопасности. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщил, что Трамп во вторник на полях Генассамблеи ООН встретится с Зеленским. В августе глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров. В ходе президентской кампании 2024 года в США Трамп подчеркивал, что намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.

https://1prime.ru/20250923/makron-862663784.html

сша

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, оон, рф, сергей лавров