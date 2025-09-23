Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, на что может пойти Трамп на встрече с Зеленским - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250923/tramp-862664913.html
Эксперт рассказал, на что может пойти Трамп на встрече с Зеленским
Эксперт рассказал, на что может пойти Трамп на встрече с Зеленским - 23.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, на что может пойти Трамп на встрече с Зеленским
Президент США Дональд Трамп может угрожать Владимиру Зеленскому и оказать на него давление, чтобы он пошел на перемирие с российской стороной, поделился мнением | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T15:32+0300
2025-09-23T15:32+0300
политика
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
оон
рф
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860878826_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_1717202b1a049f7281550f8d86890cae.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может угрожать Владимиру Зеленскому и оказать на него давление, чтобы он пошел на перемирие с российской стороной, поделился мнением с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. "Трамп может угрожать Зеленскому, он может надавить на Зеленского, прекратить поставки (вооружения – ред.), финансовую и экономическую помощь, и в этом случае Зеленский будет вынужден идти на какие-то уступки или шаги", - заявил Безпалько, отвечая на вопрос о возможных действиях Трампа для решения украинского конфликта, кроме предоставления гарантий безопасности. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщил, что Трамп во вторник на полях Генассамблеи ООН встретится с Зеленским. В августе глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров. В ходе президентской кампании 2024 года в США Трамп подчеркивал, что намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
https://1prime.ru/20250923/makron-862663784.html
сша
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860878826_164:0:2769:1954_1920x0_80_0_0_8f1f2e65fca521faaa1dbd6bd621c7d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, оон, рф, сергей лавров
Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ООН, РФ, Сергей Лавров
15:32 23.09.2025
 
Эксперт рассказал, на что может пойти Трамп на встрече с Зеленским

Безпалько: Трамп может угрожать Зеленскому, чтобы тот пошел на перемирие с Россией

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может угрожать Владимиру Зеленскому и оказать на него давление, чтобы он пошел на перемирие с российской стороной, поделился мнением с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
"Трамп может угрожать Зеленскому, он может надавить на Зеленского, прекратить поставки (вооружения – ред.), финансовую и экономическую помощь, и в этом случае Зеленский будет вынужден идти на какие-то уступки или шаги", - заявил Безпалько, отвечая на вопрос о возможных действиях Трампа для решения украинского конфликта, кроме предоставления гарантий безопасности.
В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщил, что Трамп во вторник на полях Генассамблеи ООН встретится с Зеленским.
В августе глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
В ходе президентской кампании 2024 года в США Трамп подчеркивал, что намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Макрон угодил в неприятную ситуацию в Нью-Йорке из-за Трампа
15:00
 
ПолитикаСШАУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд ТрампООНРФСергей Лавров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала