Трамп прибыл в штаб-квартиру ООН - 23.09.2025
Политика
Трамп прибыл в штаб-квартиру ООН
Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп прибыл в штаб-квартиру ООН для выступления на дебатах Генеральной Ассамблеи, передает корреспондент РИА Новости. | 23.09.2025
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп прибыл в штаб-квартиру ООН для выступления на дебатах Генеральной Ассамблеи, передает корреспондент РИА Новости. Согласно распространенному ранее графику американского лидера, выступление Трампа запланировано на 9.50 по местному времени (16.50 мск). Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ООН не справляется со своей миссией и "не играет роли" в урегулировании крупнейших международных кризисов, включая украинский. В эфире Fox News Рубио указал, что Трамп в своей речи на Генассамблее ООН намерен поставить вопрос о том, в чём заключается смысл, цель и польза организации, "если она не выполняет свою работу".
Новости
дональд трамп, оон, сша, марко рубио
Политика, Дональд Трамп, ООН, США, Марко Рубио
17:05 23.09.2025
 
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп прибыл в штаб-квартиру ООН для выступления на дебатах Генеральной Ассамблеи, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно распространенному ранее графику американского лидера, выступление Трампа запланировано на 9.50 по местному времени (16.50 мск).
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ООН не справляется со своей миссией и "не играет роли" в урегулировании крупнейших международных кризисов, включая украинский. В эфире Fox News Рубио указал, что Трамп в своей речи на Генассамблее ООН намерен поставить вопрос о том, в чём заключается смысл, цель и польза организации, "если она не выполняет свою работу".
15:32
 
Политика Дональд Трамп ООН США Марко Рубио
 
 
Заголовок открываемого материала