Трамп не сообщил, планирует ли он оказать давление на Зеленского
Трамп не сообщил, планирует ли он оказать давление на Зеленского
2025-09-23T17:08+0300
политика
оон
дональд трамп
владимир зеленский
сша
украина
ООН, 23 сен - ПРАЙМ, Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп, прибывший в ООН для выступления на Генассамблее, отказался отвечать на вопрос РИА Новости, планирует ли он надавить на Владимира Зеленского для достижения мирного урегулирования на Украине. Во время прохода на Генассамблею во вторник утром по местному времени Трамп не ответил на адресованный ему вопрос со стороны агентства, планирует ли он надавить на Зеленского для достижения мира и призвать его к мирным переговорам с Россией.
сша
украина
Трамп не сообщил, планирует ли он оказать давление на Зеленского
