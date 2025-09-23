Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп не сообщил, планирует ли он оказать давление на Зеленского - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250923/tramp-862668611.html
Трамп не сообщил, планирует ли он оказать давление на Зеленского
Трамп не сообщил, планирует ли он оказать давление на Зеленского - 23.09.2025, ПРАЙМ
Трамп не сообщил, планирует ли он оказать давление на Зеленского
Президент США Дональд Трамп, прибывший в ООН для выступления на Генассамблее, отказался отвечать на вопрос РИА Новости, планирует ли он надавить на Владимира... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T17:08+0300
2025-09-23T17:08+0300
политика
оон
дональд трамп
владимир зеленский
сша
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_0:91:1974:1201_1920x0_80_0_0_a5d976e3ad20e8c8d90d85c5febdaf49.jpg
ООН, 23 сен - ПРАЙМ, Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп, прибывший в ООН для выступления на Генассамблее, отказался отвечать на вопрос РИА Новости, планирует ли он надавить на Владимира Зеленского для достижения мирного урегулирования на Украине. Во время прохода на Генассамблею во вторник утром по местному времени Трамп не ответил на адресованный ему вопрос со стороны агентства, планирует ли он надавить на Зеленского для достижения мира и призвать его к мирным переговорам с Россией.
https://1prime.ru/20250923/zelenskiy-862665923.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_127:0:1848:1291_1920x0_80_0_0_96358ab51ff1208ec3846f524ab09fe4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
оон, дональд трамп, владимир зеленский, сша, украина
Политика, ООН, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, США, УКРАИНА
17:08 23.09.2025
 
Трамп не сообщил, планирует ли он оказать давление на Зеленского

Трамп не ответил, готов ли он надавить на Зеленского для урегулирования на Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ООН, 23 сен - ПРАЙМ, Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп, прибывший в ООН для выступления на Генассамблее, отказался отвечать на вопрос РИА Новости, планирует ли он надавить на Владимира Зеленского для достижения мирного урегулирования на Украине.
Во время прохода на Генассамблею во вторник утром по местному времени Трамп не ответил на адресованный ему вопрос со стороны агентства, планирует ли он надавить на Зеленского для достижения мира и призвать его к мирным переговорам с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Зеленский не ответил на вопрос РИА Новости о переговорах с Россией
16:20
 
ПолитикаООНДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала