Трамп отказался от встречи с демократами в Конгрессе - 23.09.2025, ПРАЙМ
Политика
Трамп отказался от встречи с демократами в Конгрессе
2025-09-23T17:09+0300
2025-09-23T17:09+0300
политика
дональд трамп
сша
ВАШИНГТОН, 23 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит смысла встречаться с лидерами демократов в Конгрессе на фоне угрозы приостановки работы правительства, назвав их требования несерьёзными и нелепыми. "Изучив детали несерьёзных и нелепых требований со стороны радикальных демократов, я решил, что никакая встреча с их лидерами в Конгрессе не может быть продуктивной", — написал американский лидер в принадлежащей ему социальной сети Truth Social. По его словам, демократы угрожают закрыть правительство США, если не получат более триллиона долларов новых расходов, в том числе на бесплатное здравоохранение для нелегальных мигрантов и операции по смене пола для несовершеннолетних за счёт налогоплательщиков. "Я готов встретиться с ними, если они станут серьёзно относиться к будущему нашей страны. Они должны делать свою работу!" — подчеркнул Трамп.
Новости
дональд трамп, сша
Политика, Дональд Трамп, США
17:09 23.09.2025
 
ВАШИНГТОН, 23 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит смысла встречаться с лидерами демократов в Конгрессе на фоне угрозы приостановки работы правительства, назвав их требования несерьёзными и нелепыми.
"Изучив детали несерьёзных и нелепых требований со стороны радикальных демократов, я решил, что никакая встреча с их лидерами в Конгрессе не может быть продуктивной", — написал американский лидер в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
По его словам, демократы угрожают закрыть правительство США, если не получат более триллиона долларов новых расходов, в том числе на бесплатное здравоохранение для нелегальных мигрантов и операции по смене пола для несовершеннолетних за счёт налогоплательщиков.
"Я готов встретиться с ними, если они станут серьёзно относиться к будущему нашей страны. Они должны делать свою работу!" — подчеркнул Трамп.
