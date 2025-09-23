https://1prime.ru/20250923/tramp-862668722.html

Трамп отказался от встречи с демократами в Конгрессе

Трамп отказался от встречи с демократами в Конгрессе

2025-09-23T17:09+0300

ВАШИНГТОН, 23 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит смысла встречаться с лидерами демократов в Конгрессе на фоне угрозы приостановки работы правительства, назвав их требования несерьёзными и нелепыми. "Изучив детали несерьёзных и нелепых требований со стороны радикальных демократов, я решил, что никакая встреча с их лидерами в Конгрессе не может быть продуктивной", — написал американский лидер в принадлежащей ему социальной сети Truth Social. По его словам, демократы угрожают закрыть правительство США, если не получат более триллиона долларов новых расходов, в том числе на бесплатное здравоохранение для нелегальных мигрантов и операции по смене пола для несовершеннолетних за счёт налогоплательщиков. "Я готов встретиться с ними, если они станут серьёзно относиться к будущему нашей страны. Они должны делать свою работу!" — подчеркнул Трамп.

