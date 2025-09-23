https://1prime.ru/20250923/tramp-862668840.html

Трамп не ответил РИА Новости о перспективах визита в Москву

ООН, 23 сен – ПРАЙМ. Прибывший в штаб-квартиру ООН президент США Дональд Трамп не ответил РИА Новости о перспективах его визита в Москву. Трамп не ответил, собирается ли он в Россию в ближайшее время. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи на Аляске 15 августа пригласил Трампа в Москву.

