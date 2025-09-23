Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп не ответил РИА Новости о перспективах визита в Москву - 23.09.2025, ПРАЙМ
Политика
Трамп не ответил РИА Новости о перспективах визита в Москву
Прибывший в штаб-квартиру ООН президент США Дональд Трамп не ответил РИА Новости о перспективах его визита в Москву.
политика
россия
москва
сша
оон
дональд трамп
владимир путин
ООН, 23 сен – ПРАЙМ. Прибывший в штаб-квартиру ООН президент США Дональд Трамп не ответил РИА Новости о перспективах его визита в Москву. Трамп не ответил, собирается ли он в Россию в ближайшее время. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи на Аляске 15 августа пригласил Трампа в Москву.
москва
сша
россия, москва, сша, оон, дональд трамп, владимир путин
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, США, ООН, Дональд Трамп, Владимир Путин
17:10 23.09.2025
 
Трамп не ответил РИА Новости о перспективах визита в Москву

Трамп не ответил на вопрос РИА Новости, собирается ли он посетить Москву

© Фото : Official White House Photo/Joyce N. Boghosian Дональд Трамп представляет проект системы ПВО "Золотой купол"
Дональд Трамп представляет проект системы ПВО "Золотой купол". Архивное фото
ООН, 23 сен – ПРАЙМ. Прибывший в штаб-квартиру ООН президент США Дональд Трамп не ответил РИА Новости о перспективах его визита в Москву.
Трамп не ответил, собирается ли он в Россию в ближайшее время.
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи на Аляске 15 августа пригласил Трампа в Москву.
Петер Сийярто
"Можно мечтать". Сийярто ответил на заявление Трампа о России
