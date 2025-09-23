https://1prime.ru/20250923/tramp-862668840.html
Трамп не ответил РИА Новости о перспективах визита в Москву
Трамп не ответил РИА Новости о перспективах визита в Москву - 23.09.2025, ПРАЙМ
Трамп не ответил РИА Новости о перспективах визита в Москву
Прибывший в штаб-квартиру ООН президент США Дональд Трамп не ответил РИА Новости о перспективах его визита в Москву. | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T17:10+0300
2025-09-23T17:10+0300
2025-09-23T17:10+0300
политика
россия
москва
сша
оон
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/16/857818830_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9522115b24cfc5ef403d34581d208f20.jpg
ООН, 23 сен – ПРАЙМ. Прибывший в штаб-квартиру ООН президент США Дональд Трамп не ответил РИА Новости о перспективах его визита в Москву. Трамп не ответил, собирается ли он в Россию в ближайшее время. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи на Аляске 15 августа пригласил Трампа в Москву.
https://1prime.ru/20250923/siyyarto-862666892.html
москва
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/16/857818830_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_81760207cb4895c058b07979a297cbad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сша, оон, дональд трамп, владимир путин
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, США, ООН, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп не ответил РИА Новости о перспективах визита в Москву
Трамп не ответил на вопрос РИА Новости, собирается ли он посетить Москву