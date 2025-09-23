Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Речь Трампа в ООН началась с отключенного телесуфлера - 23.09.2025
ООН, 23 сен - ПРАЙМ, Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп, прибывший в ООН для выступления на Генассамблее, начал выступать с отключенным телесуфлером, пообещал виновнику "большую проблему". "Я не возражаю против того, чтобы выступать без телесуфлера, потому что он не работает. Тем не менее, я очень рад быть здесь с вами, судя по тому, как вы говорите… я могу только сказать, что тот, кто управляет этим телесуфлером, попал в большую проблему", - сказал американский лидер.
ООН, 23 сен - ПРАЙМ, Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп, прибывший в ООН для выступления на Генассамблее, начал выступать с отключенным телесуфлером, пообещал виновнику "большую проблему".
"Я не возражаю против того, чтобы выступать без телесуфлера, потому что он не работает. Тем не менее, я очень рад быть здесь с вами, судя по тому, как вы говорите… я могу только сказать, что тот, кто управляет этим телесуфлером, попал в большую проблему", - сказал американский лидер.
Заголовок открываемого материала