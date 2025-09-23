https://1prime.ru/20250923/tramp-862669936.html

Трамп заявил на ГА, что достигнутый им мир в первый срок рухнул

Президент США Дональд Трамп заявил с трибуны Генассамблеи ООН, что мир, достигнутый им в первый срок президентства, "рухнул", уступив место "величайшим...

2025-09-23T17:36+0300

2025-09-23T17:36+0300

2025-09-23T17:36+0300

политика

сша

дональд трамп

оон

ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил с трибуны Генассамблеи ООН, что мир, достигнутый им в первый срок президентства, "рухнул", уступив место "величайшим кризисам". "Прошло шесть лет с тех пор, как я в последний раз стоял в этом великом зале и обращался к миру, который был процветающим и мирным в мой первый срок. С того дня оружие войны разрушило мир, который я установил на двух континентах, эпоха спокойствия и стабильности уступила место одной из величайших кризисных эпох нашего времени", - сказал Трамп во время своей речи на Генеральной ассамблее ООН.

сша

2025

сша, дональд трамп, оон