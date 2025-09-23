Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил на ГА, что достигнутый им мир в первый срок рухнул - 23.09.2025
Трамп заявил на ГА, что достигнутый им мир в первый срок рухнул
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил с трибуны Генассамблеи ООН, что мир, достигнутый им в первый срок президентства, "рухнул", уступив место "величайшим кризисам". "Прошло шесть лет с тех пор, как я в последний раз стоял в этом великом зале и обращался к миру, который был процветающим и мирным в мой первый срок. С того дня оружие войны разрушило мир, который я установил на двух континентах, эпоха спокойствия и стабильности уступила место одной из величайших кризисных эпох нашего времени", - сказал Трамп во время своей речи на Генеральной ассамблее ООН.
сша, дональд трамп, оон
Политика, США, Дональд Трамп, ООН
17:36 23.09.2025
 
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил с трибуны Генассамблеи ООН, что мир, достигнутый им в первый срок президентства, "рухнул", уступив место "величайшим кризисам".
"Прошло шесть лет с тех пор, как я в последний раз стоял в этом великом зале и обращался к миру, который был процветающим и мирным в мой первый срок. С того дня оружие войны разрушило мир, который я установил на двух континентах, эпоха спокойствия и стабильности уступила место одной из величайших кризисных эпох нашего времени", - сказал Трамп во время своей речи на Генеральной ассамблее ООН.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Политолог спрогнозировал итог встречи Трампа и Зеленского на полях ГА ООН
15:09
15:09
 
Политика США Дональд Трамп ООН
 
 
