Трамп на поляг ГА ООН призвал бороться с нелегальной иммиграцией

ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН заявил, что США и другие другие страны сталкиваются с одинаковыми проблемами нелегальной миграции, и в этих условиях нужно действовать. "Выбора нет, и у других стран, находящихся в таком же положении по (нелегальной - ред.) иммиграции, его тоже нет. Она уничтожает ваши страны, и нужно с этим что-то делать", - отметил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.

