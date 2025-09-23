https://1prime.ru/20250923/tramp-862670152.html
Трамп обвинил ООН в бездействии при урегулировании мировых конфликтов
ООН, 23 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в своей речи на Генассамблее ООН обвинил организацию в бездействии в вопросах урегулирования мировых конфликтов. "Я понял, что ООН не была с нами. Их просто не было", - заявил Трамп с трибуны Генассамблеи.
