Трамп пожаловался, что ООН не поддерживает его миротворческие усилия

2025-09-23T17:43+0300

политика

дональд трамп

сша

оон

ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН заявил, что всемирная организация не поддерживает его миротворческие усилия и задался вопросом о смысле этой структуры. "Я был слишком занят работой по спасению миллионов жизней и прекращению войн. Но позже я понял, что ООН нам не помогает... Если это так, то в чем же смысл ООН?" - заявил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.

сша

