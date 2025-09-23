https://1prime.ru/20250923/tramp-862670262.html
Трамп пожаловался, что ООН не поддерживает его миротворческие усилия
политика
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН заявил, что всемирная организация не поддерживает его миротворческие усилия и задался вопросом о смысле этой структуры. "Я был слишком занят работой по спасению миллионов жизней и прекращению войн. Но позже я понял, что ООН нам не помогает... Если это так, то в чем же смысл ООН?" - заявил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.
сша
