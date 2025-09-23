Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп пожаловался, что ООН не поддерживает его миротворческие усилия - 23.09.2025
Трамп пожаловался, что ООН не поддерживает его миротворческие усилия
Трамп пожаловался, что ООН не поддерживает его миротворческие усилия
2025-09-23T17:43+0300
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН заявил, что всемирная организация не поддерживает его миротворческие усилия и задался вопросом о смысле этой структуры. "Я был слишком занят работой по спасению миллионов жизней и прекращению войн. Но позже я понял, что ООН нам не помогает... Если это так, то в чем же смысл ООН?" - заявил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.
Политика, Дональд Трамп, США, ООН
17:43 23.09.2025
 
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН заявил, что всемирная организация не поддерживает его миротворческие усилия и задался вопросом о смысле этой структуры.
"Я был слишком занят работой по спасению миллионов жизней и прекращению войн. Но позже я понял, что ООН нам не помогает... Если это так, то в чем же смысл ООН?" - заявил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.
Эксперт рассказал, на что может пойти Трамп на встрече с Зеленским
Чаты
Заголовок открываемого материала